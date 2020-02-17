En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema gala muzik video odul-toreni kapak-konusu decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Tommy Hilfiger İlkbahar Koleksiyonu

Anita Koncabahar
Anita Koncabahar, Burçin Ünaldı
Anita Koncabahar, Bedirhan Soral
Anita Koncabahar, Benoit De Crane d'Heysselaer
Anita Koncabahar, Koray Caner, Cansu Akın
Anita Koncabahar, Nil Ertürk, Benoit De Crane d'Heysselaer
Anita Koncabahar, Nilay Yalçınkaya
Anita Koncabahar, Şule Karaok
Anita Koncabahar, Zeynep Özbayrak
slı Alkoç, Barbara Amann, Fatih Tezcan, Benoit De Crane d'Heysselaer, Anita Koncabahar, Eren Nayer, Defne Ercan, Şeyda Malkoç
Benoit De Crane d'Heysselaer
Burçin Ünaldı
Gülşah Çiftçi, Anita Koncabahar, Cansu Ateş
Nil Ertürk
Pelin Kaya, Anita Koncabahar, Benoit De Crane d'Heysselaer
Şeyda Malkoç, Mert Aslan, Anita Koncabahar
Şule Karaok
Uğur Kıral
Davet

Tommy Hilfiger İlkbahar Koleksiyonu

yazan:
5
Okuma süresi 2 dakika

Tommy Hilfiger, İlkbahar 2020 Koleksiyonu’nu Akaretler’de düzenlenen Tanıtım Günü’nde sergiledi. Etkinlikte Tommy Hilfiger Erkek- Kadın, TommyJeans, Hilfiger Collection, TommyXLewis ve TommyXMercedes koleksiyonları tanıtıldı.

Dünyada, lüks giyim, tasarım ve yaşam tarzı ürünleri alanında en tanınmış gruplardan biri olan PVH grup çatısı altındaki Tommy Hilfiger, yeni koleksiyonunu basın, influencer ve ünlü simaların katıldığı seçkin bir davetle tanıttı.

Etkinlik, PVH Italya, Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Benoit De Crane d’Heysselaer ve PVH Türkiye, Tommy Hilfiger Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Anita Koncabahar’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Tommy Hilfiger dünyaca ünlü marka elçileri ve kendisi gibi güçlü markalarla işbirliği doğrultusunda ortaya çıkardığı koleksiyonlar ve defileleri ile gündem yaratıyor. Bu yıl yine TommyXLewis koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan markanın tanıtım etkinliğine, ilgi alanında “moda” olan ve çok sayıda kişi tarafından takip edilen ünlü isim katıldı.

Yeni sezonda küresel marka elçileri ve önemli markalarla işbirliği doğrultusunda tanıtacağıı koleksiyonlar konusunda da merak uyandıran Tommy Hilfiger’ın İlkbahar 2020 Koleksiyon tanıtımına; Mert Aslan, Koray Caner, Cansu Akın, Bedirhan Soral, Nilay Yalçınkaya, Zeynep Özbayrak, Uğur Kıral, Zuhal Okçu, Burçin Ünaldı, Nil Ertürk, Gülşah Çiftçi gibi isimler katıldı ve koleksiyonları yakından inceledi.

Tommy Hilfiger, seçkin lisansörleri aracılığıyla gözlük, saat, parfüm, mayo, çorap, küçük deri eşyalar, ev eşyaları ve valiz gibi tamamlayıcı yaşam tarzı ürünleri de sunuyor. TOMMY JEANS ürün grubunda kadın ve erkekler için jean ve ayakkabılar, aksesuar ve parfümler yer alıyor. TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS markaları altında satılan ürünler; TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS mağazalarından, seçkin çok katlı mağazalardan ve diğer online kanallardan oluşan geniş bir ağ aracılığıyla ve tommy.com üzerinden dünyanın her yanında müşterilere sunuluyor.

1
Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Avrupa’nın en büyük iplik ve üretim tesisine sahip, 44 yıllık triko uzmanlığını son trendlerle birleştiren Join Us,

Moda

MACHKA 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, yeni mevsimin romantik silüetlerini yumuşak geçişli tavrıyla yeniden yorumluyor. Machka kadınına atıfta bulunan

Moda

Feminen tasarımlarıyla ön plana çıkan başarılı moda tasarımcısı Özgür Masur ve Ipekyol işbirliği ikinci sezonunda devam ediyor.

%d blogcu bunu beğendi: