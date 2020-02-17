Tommy Hilfiger İlkbahar Koleksiyonu

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Tommy Hilfiger, İlkbahar 2020 Koleksiyonu’nu Akaretler’de düzenlenen Tanıtım Günü’nde sergiledi. Etkinlikte Tommy Hilfiger Erkek- Kadın, TommyJeans, Hilfiger Collection, TommyXLewis ve TommyXMercedes koleksiyonları tanıtıldı.

Dünyada, lüks giyim, tasarım ve yaşam tarzı ürünleri alanında en tanınmış gruplardan biri olan PVH grup çatısı altındaki Tommy Hilfiger, yeni koleksiyonunu basın, influencer ve ünlü simaların katıldığı seçkin bir davetle tanıttı.

Etkinlik, PVH Italya, Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Benoit De Crane d’Heysselaer ve PVH Türkiye, Tommy Hilfiger Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Anita Koncabahar’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Tommy Hilfiger dünyaca ünlü marka elçileri ve kendisi gibi güçlü markalarla işbirliği doğrultusunda ortaya çıkardığı koleksiyonlar ve defileleri ile gündem yaratıyor. Bu yıl yine TommyXLewis koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan markanın tanıtım etkinliğine, ilgi alanında “moda” olan ve çok sayıda kişi tarafından takip edilen ünlü isim katıldı.

Yeni sezonda küresel marka elçileri ve önemli markalarla işbirliği doğrultusunda tanıtacağıı koleksiyonlar konusunda da merak uyandıran Tommy Hilfiger’ın İlkbahar 2020 Koleksiyon tanıtımına; Mert Aslan, Koray Caner, Cansu Akın, Bedirhan Soral, Nilay Yalçınkaya, Zeynep Özbayrak, Uğur Kıral, Zuhal Okçu, Burçin Ünaldı, Nil Ertürk, Gülşah Çiftçi gibi isimler katıldı ve koleksiyonları yakından inceledi.

Tommy Hilfiger, seçkin lisansörleri aracılığıyla gözlük, saat, parfüm, mayo, çorap, küçük deri eşyalar, ev eşyaları ve valiz gibi tamamlayıcı yaşam tarzı ürünleri de sunuyor. TOMMY JEANS ürün grubunda kadın ve erkekler için jean ve ayakkabılar, aksesuar ve parfümler yer alıyor. TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS markaları altında satılan ürünler; TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS mağazalarından, seçkin çok katlı mağazalardan ve diğer online kanallardan oluşan geniş bir ağ aracılığıyla ve tommy.com üzerinden dünyanın her yanında müşterilere sunuluyor.