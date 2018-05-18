En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

The Bo Viera’nın Renkli Sürprizleri

Davet, Tanıtım

The Bo Viera’nın Renkli Sürprizleri

yazan:
7

Besa Grup Farkıyla Bodrum’un En Büyük Projesi “The Bo Viera” unutulmaz bir lansman gecesine imza attı…

Yaklaşık yarım asırdır Başkent Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup’un Bodrum’daki ilk ve proje niteliği ile Bodrum’un en büyük ve sofistike gayrimenkul yatırımı, The BO Viera’nın lansman gecesi gerçekleşti. Ankara’nın en büyük yaşam merkezlerinden Panora AVM’de düzenlenen The BO Viera lansmanı renkli sürprizleri ile muhteşem bir geceye damga vurdu. Bodrum’un odak noktası Türkbükü ve Gündoğan’ın arasında yer alan Küçükbük Koyu’nda hayata geçirilecek The BO Viera’nın lansman daveti keyifli anlara sahne olurken, proje sunduğu eşsiz gün batımı manzarası, adaların şöleni çağrıştıran doğası ve zamansız yatırım fırsatlarıyla da davetlilerin büyük ilgisini çekti. Bodrum’un benzersiz yaşam hayalinin gerçeğe dönüştüğü gecede Ukrayna’nın en ünlü gruplarından Ultramarine Girls Band performansları ile geceye renk kattı. Erdem Kınay&Twins ise sahne performansıyla kendisini dinleyen konuklara keyifli anlar yaşattı. Rolls Royce’un da en yeni modellerini sunduğu geceye iş dünyası ve cemiyet hayatından yaklaşık 700 misafir katılarak büyük ilgi gösterdi. Biber Reçeli, Sushico ve Roko Dondurma da eşsiz lezzetler hazırlayarak unutulmaz bir geceye imza atılmasını sağladı.

0
Etiketler:
, , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Stiliyle modaseverlere ilham kaynağı olan Yasemin Özilhan’ın Ipekyol için hazırladığı Yasemin Özilhan for Ipekyol İlkbahar-Yaz 2018

Davet, Kutlama

“Sence iyilik ne zaman kazanacak?” söylemiyle yola çıkan ve bu konuda iki yeni kitap hazırlayan Metin Hara,

Davet, Kutlama

Cemiyet dünyasının ünlü isimleri, önceki akşam bir oje markasının Türkiye lansmanında bir araya geldiler. Dünyaca ünü bir oje