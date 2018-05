The Bo Viera’nın Renkli Sürprizleri

yazan: MAG 7

Besa Grup Farkıyla Bodrum’un En Büyük Projesi “The Bo Viera” unutulmaz bir lansman gecesine imza attı…

Yaklaşık yarım asırdır Başkent Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup’un Bodrum’daki ilk ve proje niteliği ile Bodrum’un en büyük ve sofistike gayrimenkul yatırımı, The BO Viera’nın lansman gecesi gerçekleşti. Ankara’nın en büyük yaşam merkezlerinden Panora AVM’de düzenlenen The BO Viera lansmanı renkli sürprizleri ile muhteşem bir geceye damga vurdu. Bodrum’un odak noktası Türkbükü ve Gündoğan’ın arasında yer alan Küçükbük Koyu’nda hayata geçirilecek The BO Viera’nın lansman daveti keyifli anlara sahne olurken, proje sunduğu eşsiz gün batımı manzarası, adaların şöleni çağrıştıran doğası ve zamansız yatırım fırsatlarıyla da davetlilerin büyük ilgisini çekti. Bodrum’un benzersiz yaşam hayalinin gerçeğe dönüştüğü gecede Ukrayna’nın en ünlü gruplarından Ultramarine Girls Band performansları ile geceye renk kattı. Erdem Kınay&Twins ise sahne performansıyla kendisini dinleyen konuklara keyifli anlar yaşattı. Rolls Royce’un da en yeni modellerini sunduğu geceye iş dünyası ve cemiyet hayatından yaklaşık 700 misafir katılarak büyük ilgi gösterdi. Biber Reçeli, Sushico ve Roko Dondurma da eşsiz lezzetler hazırlayarak unutulmaz bir geceye imza atılmasını sağladı.