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Tepe Servis 10.Yılını Kutladı

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Canan Çakmakcı
Davet

Tepe Servis 10.Yılını Kutladı

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Entegre tesis yönetiminde sektörün öncü firmalarından Tepe Servis, Bilkent Otel’de gerçekleşen bir baloyla 10.yılını kutladı.

2008 yılında kurulan ve bugüne kadar başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Tepe Servis, Bilkent Otel’de gerçekleşen bir davetle 10.yılını kutladı. Davete Türkiye’nin ve Ankara’nın önde gelen kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Kutlamada kısa bir konuşma yapan Tepe Servis Genel Müdürü Canan Çakmakcı; “Tepe Servis olarak önümüzdeki yıllarda hem istikrarlı bir şekilde gelişmek hem de sektörümüzü büyütmeyi hedefliyoruz ve sahip olduğumuz liderliği devam ettirmek ve en iyiye ulaşmak hedefindeyiz.” dedi. Müzik dinletisi ve kokteylin yapıldığı davette, konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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