Tepe Servis 10.Yılını Kutladı

yazan: MAG 19

Entegre tesis yönetiminde sektörün öncü firmalarından Tepe Servis, Bilkent Otel’de gerçekleşen bir baloyla 10.yılını kutladı.

2008 yılında kurulan ve bugüne kadar başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Tepe Servis, Bilkent Otel’de gerçekleşen bir davetle 10.yılını kutladı. Davete Türkiye’nin ve Ankara’nın önde gelen kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Kutlamada kısa bir konuşma yapan Tepe Servis Genel Müdürü Canan Çakmakcı; “Tepe Servis olarak önümüzdeki yıllarda hem istikrarlı bir şekilde gelişmek hem de sektörümüzü büyütmeyi hedefliyoruz ve sahip olduğumuz liderliği devam ettirmek ve en iyiye ulaşmak hedefindeyiz.” dedi. Müzik dinletisi ve kokteylin yapıldığı davette, konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.