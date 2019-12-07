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Tarman Ailesinin Atakule Daveti

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Nurhan-İsmail Tarman-Şehza-Yusuf Öztiryaki-Ahsen Çınar
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Özge-Vefa Kuzu
Pınar Ayhan
Seda-Can ÇAvuşoğlu
Sedef-Mehmet Ali Karamehmet
Selin-İsmail Tacir
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Servet-Aysel Akçay
Sevil Gürgan
Sevilay-Can Helvacıoğlu
Şahan-Selin-Togan Gökbakar
Şehnaz-Bület Kurbanzade
Talip-Ceyda Çankırı
Timuçin-Şebnem Daloğlu
Yelda İpekli
Yelda İpekli-Süreyya Üzmez
Zeynep Mutlu-Tolga Vurgun
Davet

Tarman Ailesinin Atakule Daveti

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

29 Ekim 2018’de 55 bin Ankaralının katılımı ile kapılarını açan kentin simgesi Atakule; Tarman ailesinin, İstanbul ve Ankara’nın önde gelen iş, bürokrasi ve cemiyet hayatından dostlarının katıldığı özel davete ev sahipliği yaptı.

Tarman Grup İcra Kurulu başkanı Murat Tarman ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tarman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davet, Ankara Hilton’da sergilenen Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı Pınar Ayhan ve ekibi tarafından sergilenen “KEMAL” müzikaliyle başladı. Gösterimin ardından konuklar Atakule’ye geçerek Ankara’nın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir gece geçirdiler.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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