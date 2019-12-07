Tarman Ailesinin Atakule Daveti
29 Ekim 2018’de 55 bin Ankaralının katılımı ile kapılarını açan kentin simgesi Atakule; Tarman ailesinin, İstanbul ve Ankara’nın önde gelen iş, bürokrasi ve cemiyet hayatından dostlarının katıldığı özel davete ev sahipliği yaptı.
Tarman Grup İcra Kurulu başkanı Murat Tarman ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tarman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davet, Ankara Hilton’da sergilenen Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı Pınar Ayhan ve ekibi tarafından sergilenen “KEMAL” müzikaliyle başladı. Gösterimin ardından konuklar Atakule’ye geçerek Ankara’nın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir gece geçirdiler.
Bir Yorum Ekleyin