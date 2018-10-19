Stil Yolculuğu Başlıyor

Okuma süresi 1 dakika

Ünlü stilist ve moda editörü Mert Aslan’ın geçmişten güç aldığı moda ikonlarından Nico, Betty Catroux ve Donatella Versace tarzı 2018-19 Sonbahar – Kış adL “Night Zoom Styled By Mert Aslan” koleksiyonunda hissediliyor.

adL “Night Zoom Styled by Mert Aslan”ın 60 parçalık “Orient Tuxedo” 2018-19 kış koleksiyonuna, kadifeler, son yılların vazgeçilmezi payetler, puanlı tüller, danteller, satenler, parıltılı örmeler, jakar kumaşlar öncülük ediyor. Gül, zebra, leopar desenleri ile Parizyen zarafeti, İtalyan maksimalizmini oryantal bir dışavurumla yansıtıyor. Siyah, kemik, yeşil, kırmızı, gümüş, gold gibi renkler tasarımları tamamlarken, sezonun ana trendlerinde stüdyo 54 efekti bu sonbahar – kış da devam ediyor.