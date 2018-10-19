En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Stil Yolculuğu Başlıyor

Aslı Şen
Ayşe Burcu Kaya
Ayşe Kucuroğlu
Ayşe Erdoslu
Bahar Şer
Başak Dizer
Berna-Figen Abazoğlu
Berna-Figen Abazoğlu,Zehra Işık,Mert Aslan
Beyza Uyanoğlu
Billur Saatci
Burcu Ercil
Burcu Esmersoy
Cansu-Alican Işık
Demet Sabancı Çetindoğan
Demet Sabancı Çetindoğan-Mert Aslan-Zehra Işık
Edvina Sponza
Emre Işık
Esra İnceefe
Esra Türker
Felekşan Onar
Feryal Gülman
Güneş Mutlu Mavituncalılar
Hakan Öztürk
Hande Can
Işıl Reçber
Jale Balcı
Lara Sayılgan
Melis Ağazat
Mert Aslan
Mert Aslan,Burcu Esmersoy
Mert Aslan,Burcu Esmersoy,Zehra Işık
Mert Aslan,Zehra Işık
Mihriban Seyhan
Nuray Fenercioğlu
Nur Bilen Yavuzer-Zeynep Göçtürk
Özge Peker
Öznur Yakın
Petek Ertüre
Seda Domaniç
Sitare Kalyoncu
Sitare Kalyoncu,Mert Aslan
Yasemin Ongun,Ayşegül Afacan
Yasemin Özilhan
Yasemin Taciroğlu
Zehra-Emre-Cansu-Alican Işık
Zehra Moler
Zeynep Arçay
Zeynep Bengi-Şebnem Buhara
Zeynep Özyılmazel
Işın Görmüş
Koray Kartal
Davet

Stil Yolculuğu Başlıyor

yazan:
3
Okuma süresi 1 dakika

Ünlü stilist ve moda editörü Mert Aslan’ın geçmişten güç aldığı moda ikonlarından Nico, Betty Catroux ve Donatella Versace tarzı 2018-19 Sonbahar – Kış adL “Night Zoom Styled By Mert Aslan” koleksiyonunda hissediliyor.

adL “Night Zoom Styled by Mert Aslan”ın 60 parçalık “Orient Tuxedo” 2018-19 kış koleksiyonuna, kadifeler, son yılların vazgeçilmezi payetler, puanlı tüller, danteller, satenler, parıltılı örmeler, jakar kumaşlar öncülük ediyor. Gül, zebra, leopar desenleri ile Parizyen zarafeti, İtalyan maksimalizmini oryantal bir dışavurumla yansıtıyor. Siyah, kemik, yeşil, kırmızı, gümüş, gold gibi renkler tasarımları tamamlarken, sezonun ana trendlerinde stüdyo 54 efekti bu sonbahar – kış da devam ediyor.

 

0
Etiketler:
, , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Ayasofya’nın sanat eserlerinden ve farklı ırkların yaşam yapısından ilham alarak hazırladığı “Ayasofya’nın Harikası” koleksiyonuyla ülkemizi Paris’te başarıyla

Röportaj

Kariyerine Londra’da başlayıp Amsterdam’da sürdüren ve edindiği tasarımcılık deneyimini ülkemizde geliştirerek başarılı bir şekilde moda serüvenine devam

Davet

Bercis Açıkalın Atölyesi sanatçılarının 2017-2018 sezonunda hazırladığı heykel ve seramik çalışmaları, Ankara Golf Kulübü’nde sergilendi. Serginin ev sahipliğini

%d blogcu bunu beğendi: