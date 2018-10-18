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Şık Doğum Günü Kutlaması

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Davet

Şık Doğum Günü Kutlaması

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimi Nesrin Kılavuz yeni yaşını Çayyolu’nda bulunan Kolyoz Balık Restoran’da kutladı.

Kolyoz Balık Restoran’da düzenlenen doğum günü partisinde Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Nesrin Kılavuz, sevdikleri ve yakın dostlarının katılımıyla yeni yaşını kutladı. Doğum günü partisine katılan davetliler bol bol sohbet edip fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Parti’nin sonunda herkese teşekkür eden Kılavuz, unutulmaz bir gün yaşarken hareketli parçalar eşliğinde dans eden konuklar keyifli dakikalara ortak oldu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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