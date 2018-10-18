Şık Doğum Günü Kutlaması

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Ankara cemiyet hayatının sevilen isimi Nesrin Kılavuz yeni yaşını Çayyolu’nda bulunan Kolyoz Balık Restoran’da kutladı.

Kolyoz Balık Restoran’da düzenlenen doğum günü partisinde Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Nesrin Kılavuz, sevdikleri ve yakın dostlarının katılımıyla yeni yaşını kutladı. Doğum günü partisine katılan davetliler bol bol sohbet edip fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Parti’nin sonunda herkese teşekkür eden Kılavuz, unutulmaz bir gün yaşarken hareketli parçalar eşliğinde dans eden konuklar keyifli dakikalara ortak oldu.