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Sheraton İstanbul City Center Açıldı

Ali-Lara-Selen-Engin Keçeli
Arzu Kunt
Ceylan Pirinçcioğlu
Ebru Sanver
Ecem-Ongun Kefeli
Emre Ergani
Gamze-Nedim Keçeli
Hector Pilego, Sevtap Polat, Sinan Köseoğlu, Nur Bilgin
Davet

Sheraton İstanbul City Center Açıldı

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İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda; Taksim, tarihi yarımada ve Haliç gibi merkezi yerlere yakın konumuyla cazip bir buluşma noktası olan Sheraton Istanbul City Center, Hadise’nin muhteşem konseriyle görkemli bir açılışa sahne oldu. İş ve cemiyet hayatından önde gelen isimlerin katıldığı gecede davetliler, İstanbul’un farklı renklerini deneyimlediler.

Misafirlerini şehrin en merkezi noktasında, Beyoğlu’nun kalbinde eşsiz bir deneyime davet eden İstanbulluların yeni buluşma noktası Sheraton Istanbul City Center, 18 Kasım gecesi Ali, Lara, Selen ve Engin Keçeli, Arzu Kunt,Ceylan Pirinçcioğlu, Ebru Sanver, Ecem – Ongun Kefeli çifti, Emre Ergani gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen muhteşem bir organizasyonla açıldı. Sheraton Istanbul City Center’ın mülk sahibi Al Rayyan Tourism Investment Co. Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Faisal Bin Qassim Al Thani, Marriott International Avrupa Bölgesi Üst Yönetimi ve JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış davetine, büyülü ve zamansız şehir İstanbul’un tüm renkleri hakimdi.

Son günlerin en popüler gruplarından Rubato’nun keyifli performansının ardından sahneye çıkan Hadise, “Aşk Dediğin” “Aşk Kaç Beden Giyer?” ve çıkış şarkısı “Stir Me Up” gibi şarkılarını seslendirerek davetlilerin büyük beğenisini topladı. Sheraton Club Lounge’ta düzenlenen caz dinletisi ise geceye farklı bir tat kattı. İstanbul’un sokak lezzetlerinin sunulduğu davet, tıpkı Sheraton Istanbul City Center gibi doğunun mistisizmi ile batının modernizmini yansıtarak eğlencenin de merkezi ve buluşma noktası oldu.

Açılış gecesinde, JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, “1937 yılında kurulduğu günden bugüne mükemmel hizmet anlayışı ile bulunduğu çevreye değer katan Sheraton markası, şimdi de Beyoğlu’nun kalbindeki yerinde şehrin yeni buluşma noktası olacak,” dedi.  Al Rayyan Turizm Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani ise Türkiye’de bulunmaktan ve bu değerli gecede yer almaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Marriott International Bölge Direktörü Pankaj Birla ise, “Türkiye’ye ne zaman ziyarete gelsem, bu ülkenin misafirperverliğinden çok etkileniyorum. Sheraton Istanbul City Center’ın bu güzel kültürü tüm dünyaya göstereceğinden eminim,” dedi.

Ben Değil Biz Hissi Verecek

Sheraton Istanbul City Center, 254 odası, tam donanımlı etkinlik ve balo salonları, Shine SPA’sı ve Sheraton Fitness’ıyla misafirlerini evinde gibi hissettirecek. Sıcak ambiyansı ve merkezi konumu ile dikkat çeken İstanbul’un yeni buluşma noktası, misafirlerine “ben” değil “biz” hissi yaşatacak. Sheraton Istanbul City Center’ın bünyesinde yer alan Nev’i Lokma Restaurant, Lobby Bar ve EspressoLab ise otel ziyaretçilerine farklı lezzetler sunacak.

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