Sevilen Markalardan Yaz Daveti
Kişiye özel mücevherleriyle sevilen Lion Diamond, Mel’s Desing ve Myshera markaları Ulus Chin Chin Restaurant’ta şık bir davet verdiler. Aslı Pehlivanlar ev sahipliğindeki davete ünlü isimler katıldı.
Yepyeni yaz koleksiyonunun sergilendiği davette misafirler tasarımları inceleyerek bol bol alışveriş yaptılar. Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın, ilgili standına gelen tüm ziyaretçileriyle tek tek ilgilenerek yaz sezonu takı trendleri hakkında bilgi verdi.
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