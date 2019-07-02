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Sevilen Markalardan Yaz Daveti

Nurgül Nukan, Melda Aksu, Öznur Yakın
Alev Aktürk, Aslı Pehlivanlar, Öznur Yakın
Alev Aktürk
Anna Bulut
Aslı Pehlivanlar
Aysel Başaran
Berna Teber
Burcu Erçil
Burçin Sunar
Ebru Çarıkçılar, Sinem Sancaktar
Ebru Çarıkçılar
Ebru Erberdi
Esra Erdem, Öznur Yakın
Esra Erdem
Esra İnceefe
Esra ÖZtürk
Figen Kıral
Gökçe Kırgız
Hande Acar
Melda Aksu
Narin Akçelik
Nilgün Nukan
Öznur Yakın
Petek Geçgören
Revna Demirören
Sanem Bora
Serap Sarı
Sinem Sancaktar
Zeynep Mutlu
Zeynep Yılmaz
Davet

Sevilen Markalardan Yaz Daveti

yazan:
24
Okuma süresi 1 dakika

Kişiye özel mücevherleriyle sevilen Lion Diamond, Mel’s Desing ve Myshera markaları Ulus Chin Chin Restaurant’ta şık bir davet verdiler. Aslı Pehlivanlar ev sahipliğindeki davete ünlü isimler katıldı.

Yepyeni yaz koleksiyonunun sergilendiği davette misafirler tasarımları inceleyerek bol bol alışveriş yaptılar. Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın, ilgili standına gelen tüm ziyaretçileriyle tek tek ilgilenerek yaz sezonu takı trendleri hakkında bilgi verdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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