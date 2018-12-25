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Seren Erdoğdan Şık Yılbaşı Kutlaması

Burcu Yörübulut, Seren Erdoğan, Tülay Kaya
Ahsen Demirci
Ayşegül Aygün
Burcu Yörübulut
Eylül Erdoğan
İlknur Demir
Neslihan Aktepe
Nesrin Kılavuz
Seren Erdoğan
Tülay Kaya
Davet

Seren Erdoğdan Şık Yılbaşı Kutlaması

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Seren Erdoğan Couture markasının sahibi başarılı modacı Seren Erdoğan, dostlarının ve müşterilerinin katılımıyla çok şık bir yılbaşı kutlamasına ev sahipliği yaptı.

Akademiden gelen başarılı moda tasarımcısı Seren Erdoğan 2019’u sevdigi müşterileri ve yakın dostlarıyla kutladı. Kavaklıdere Holiday Inn’de “Seren Erdoğan Couture” giyen dostlarını buluşturan Erdoğan, organizasyonda yakın dostu 777 Organizasyon’un sahibi Tülay Kaya’nin hazırladığı harika masada dostlarını ağırladı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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