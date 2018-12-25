Seren Erdoğdan Şık Yılbaşı Kutlaması

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Seren Erdoğan Couture markasının sahibi başarılı modacı Seren Erdoğan, dostlarının ve müşterilerinin katılımıyla çok şık bir yılbaşı kutlamasına ev sahipliği yaptı.

Akademiden gelen başarılı moda tasarımcısı Seren Erdoğan 2019’u sevdigi müşterileri ve yakın dostlarıyla kutladı. Kavaklıdere Holiday Inn’de “Seren Erdoğan Couture” giyen dostlarını buluşturan Erdoğan, organizasyonda yakın dostu 777 Organizasyon’un sahibi Tülay Kaya’nin hazırladığı harika masada dostlarını ağırladı.