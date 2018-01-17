Serap Sarı’dan Sosyal Sorumluluk Projeli Doğum Günü

yazan: MAG 11

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Serap Sarı doğum gününü düzenlediği şık bir davetle kutladı. Kuruçeşme Huqqa’da düzenlenen doğum gününe Serap Sarı’nın yakın arkadaşları katılırken, Serap Hanım tüm dostlarıyla yakından ilgilenerek örnek bir ev sahipliği sergiledi.

Serap Sarı bu özel günü bir sosyal sorumluluk projesine çevirerek doğum günü için kendisine bir hediye yerine köy okullarına gönderilmek üzere bere, atkı, mont ve bot gibi oralardaki çocukların ihtiyacı olan şeyler alınmasını rica etti. Katılan konuklar da bu şık harekete uyarak hediye yerine bu ürünleri alarak doğum gününe katıldılar. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen doğum günü davetinde konuklar bol bol sohbet ederken doğum günü pastasının gelmesi ile birlikte eğlence tavan yaptı. Serap Sarı şık pastasının mumlarını tüm misafirlerinin huzurunda üflerken konuklar adeta fotoğraf çekme yarışına girdiler. Pasta töreninin ardından ise pastaları konuklarına kendi elleriyle ikram eden Serap Hanım davetin sonunda tüm konuklarına teşekkür ederek uğurladı.