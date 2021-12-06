Sektörün Devleri ACE of MICE ile Antalya’da Buluştu
Uzun bir aradan sonra iş, turizm ve MICE dünyasının devleri; Türkiye turizminin başkenti Antalya’da düzenlenen ACE of MICE etkinliğinde buluştu.
Turizm Medya Grubu tarafından düzenlenen Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards, MICE sektörünü turizm ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya getirirken, iki gün süren B2B toplantılar
yeni iş birliklerinin de temelinin oluşturdu. İki gün süren toplantıların ardından jüri sunumlarını gerçekleştiren MICE firmaları, büyük ödülü almak için yarıştı. Görkemli bir tören ile sona eren Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards ile MICE sektörünün en başarılı markaları ödüllendirildi.
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