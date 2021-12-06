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Sektörün Devleri ACE of MICE ile Antalya’da Buluştu

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Tamer Köseoğlu
Davet

Sektörün Devleri ACE of MICE ile Antalya’da Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Uzun bir aradan sonra iş, turizm ve MICE dünyasının devleri; Türkiye turizminin başkenti Antalya’da düzenlenen ACE of MICE etkinliğinde buluştu.

Turizm Medya Grubu tarafından düzenlenen Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards, MICE sektörünü turizm ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya getirirken, iki gün süren B2B toplantılar

yeni iş birliklerinin de temelinin oluşturdu. İki gün süren toplantıların ardından jüri sunumlarını gerçekleştiren MICE firmaları, büyük ödülü almak için yarıştı. Görkemli bir tören ile sona eren Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards ile MICE sektörünün en başarılı markaları ödüllendirildi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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