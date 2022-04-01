Sanat Dolu Etkinlik
Tunca Avukatlık Ortaklığı, Uçan Süpürge Vakfı işbirliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü organizasyonu düzenledi.
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilen organizasyon; Tunca Avukatlık Ortaklığı kurucu ortağı
Sidar Tunca’nın açılış konuşması ile başlayıp hukuk ve sanat konulu panel ile devam etti. Piyanist Burçe Karaca’nın resitali ile devam eden etkinlik, Uçan Süpürge Vakfı Film Festivali afiş sergisi ile sona erdi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.
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