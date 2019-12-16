Sahne Atakule’de Önemli Söyleşi
Prof. Dr. Deniz Demiryürek, medikal estetik konusundaki son gelişmeler temalı bir söyleşi düzenledi.
Sahne Atakule’de gerçekleştirilen söyleşiye konuklar yoğun ilgi gösterdi. Günümüzde popüler olan medikal estetik hakkında güncel gelişmeleri fotoğraflar eşliğinde anlatan Prof. Dr. Deniz Demiryürek, ardından konukların merak ettikleri soruları cevapladı. Yapılan söyleşi sonrası konuklar, medikal estetik adına yararlı bilgiler edindiklerini dile getirdiler.
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