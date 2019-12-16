En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema gala muzik video kapak-konusu odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Sahne Atakule’de Önemli Söyleşi

Deniz Demiryürek
Davet

Sahne Atakule’de Önemli Söyleşi

yazan:
11
Okuma süresi 1 dakika

Prof. Dr. Deniz Demiryürek, medikal estetik konusundaki son gelişmeler temalı bir söyleşi düzenledi.

Sahne Atakule’de gerçekleştirilen söyleşiye konuklar yoğun ilgi gösterdi. Günümüzde popüler olan medikal estetik hakkında güncel gelişmeleri fotoğraflar eşliğinde anlatan Prof. Dr. Deniz Demiryürek, ardından konukların merak ettikleri soruları cevapladı. Yapılan söyleşi sonrası konuklar, medikal estetik adına yararlı bilgiler edindiklerini dile getirdiler.

0
Etiketler:
, ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda ve eşi Lavinia Ochea, ülkelerinin milli günü nedeniyle bir resepsiyon verdi. Atakule’de düzenlenen

Davet

Bu yıl 15’incisi düzenlenen Ankara Japon Filmleri Festivali, “Arakçılar” filminin Atakule’de gerçekleşen özel gösterimi ile start verdi.

Açılış, Davet

Lüksü hayat tarzına yansıtan Vakko, yaşam stilini tamamlayan ürünleri ve servisleriyle Ankara’da yeni bir dünyanın kapılarını araladı.

%d blogcu bunu beğendi: