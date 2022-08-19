Sabancıların Görkemli Düğünü

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Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen düğün törenine çiftin yakınları ile iş ve cemiyet hayatının seçkin isimleri katıldı. Geç saatlere kadar devam eden kutlamada Nazlı Sabancı, Zuhair Murad tarafından kendisine özel olarak tasarlanan gelinliğiyle göz kamaştırdı.

İş dünyasının saygın isimlerinin katıldığı, Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin düğünü Çırağan Sarayı’ndaki görkemli bir törenle gerçekleşti. Orkide ve müge çiçeklerinden oluşan özel tasarım bir buket tercih eden Nazlı Sabancı, ünlü modacı Zuhair Murad’ın kendisine özel olarak tasarladığı gelinlikle de göz kamaştırıcıydı. Hacı Sabancı ve after party için üç yüz seksen dört saatte tamamlanan bir gelinlik giyen Nazlı Sabancı’yı yakın çevresi yalnız bırakmadı.