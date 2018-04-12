Sabancı Ödülü sahiplerini buldu
Merhum işadamı Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine her sene verilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü”, Sabancı Center’daki törenle sahiplerini buldu. Jüri Özel Ödülü’ne Adam Przeworski layık görüldü.
Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine verilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü”, Sabancı Center’da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Ödülün bu yılki konusu “Türkiye’de ve Dünyada Demokratik Yönetişim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler” oldu. Adam Przeworski, demokratik rejimler ve piyasalar üzerine yaptığı çalışmalarla Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Sakıp Sabancı Ailesi ve Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine, merhum Sakıp Sabancı’nın eşi Türkan Sabancı, kızı Sevil ve Dilek Sabancı ile iş ve sosyete dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
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