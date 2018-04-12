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Sabancı Ödülü sahiplerini buldu

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SEMAHAT ARSEL
SEVİL SABANCI
TÜRKAN SABANCI, YILMAZ ULUSOY
ADAM PRZEWORSKI
Davet, Ödül Töreni

Sabancı Ödülü sahiplerini buldu

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Merhum işadamı Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine her sene verilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü”, Sabancı Center’daki törenle sahiplerini buldu. Jüri Özel Ödülü’ne Adam Przeworski layık görüldü.

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine verilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü”, Sabancı Center’da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Ödülün bu yılki konusu “Türkiye’de ve Dünyada Demokratik Yönetişim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler” oldu. Adam Przeworski, demokratik rejimler ve piyasalar üzerine yaptığı çalışmalarla Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Sakıp Sabancı Ailesi ve Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine, merhum Sakıp Sabancı’nın eşi Türkan Sabancı, kızı Sevil ve Dilek Sabancı ile iş ve sosyete dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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