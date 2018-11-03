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Raffles Otel’de Tropikal Düğün

Nuh-Sevgi-Muharrem Eskiyapan,Naz-Cemal-Gülennur Aydın
Ahmet-Zafer Çavuşoğlu
Ahsen Demirci
Gülce-Tamer Ay
Gülennur-Cemal Aydın
Aylin Nazlı Aka
Aynur Azgur
Aysel Akçay
Ayşe Yıldız
Beril Çavuşoğlu
Ünal-Selin Eskiyapan
Beste Cenksoy
Haluk-Erengül Ulusoy
Burcu-Mehmet Yörübulut
Cenk-Hayriye Boyraz
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Sibel Helvacıoğlu
Tansu Taşanlar
Tuba Yılmaz
Zeynep-Rahmi Çuhacı
Davet, Düğün

Raffles Otel’de Tropikal Düğün

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Eski Ankaragücü Başkanı Cemal – Gülennur Aydın çiftinin kızı Naz Aydın ve Nuh Çimento’nun sahibi Nuh – Sevgi Eskiyapan çiftinin oğlu Muharrem Eskiyapan, Raffles Otel’de gerçekleşen şık bir düğünle evlendi.

Bir sene önce arkadaş ortamında tanışan çift Haziran ayında Ankara JW Marriott Otel’de düzenlenen törenle nişanlandılar. Düğün salonu özel süslemeler ile tropikal orman konseptine uygun hazırlandı. Çiftin nikah şahitliklerini Soner Eskiyapan, Murat Eskiyapan, Haluk Ulusoy, Abdulkadir Uraloğlu, Süreyya Bilgiç üstlendi. Yeni evli çift düğünün ardından balayı adresi olarak Las Vegas ve Miami’yi tercih etti.

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Yazar Hakkında: /

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