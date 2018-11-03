Raffles Otel’de Tropikal Düğün

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Eski Ankaragücü Başkanı Cemal – Gülennur Aydın çiftinin kızı Naz Aydın ve Nuh Çimento’nun sahibi Nuh – Sevgi Eskiyapan çiftinin oğlu Muharrem Eskiyapan, Raffles Otel’de gerçekleşen şık bir düğünle evlendi.

Bir sene önce arkadaş ortamında tanışan çift Haziran ayında Ankara JW Marriott Otel’de düzenlenen törenle nişanlandılar. Düğün salonu özel süslemeler ile tropikal orman konseptine uygun hazırlandı. Çiftin nikah şahitliklerini Soner Eskiyapan, Murat Eskiyapan, Haluk Ulusoy, Abdulkadir Uraloğlu, Süreyya Bilgiç üstlendi. Yeni evli çift düğünün ardından balayı adresi olarak Las Vegas ve Miami’yi tercih etti.