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Pia Sera’da Şık Düğün

Ferhat Azizoğlu ve Simge Özkan İncek Pia Sera’da mutluluğa evet dedi.

Taner-Ziynet Özkan,Özgen-Vedat Azizoğlu
Beste Azizoğlu
Rıza Akçora
Bora Demirel-Elif Dirican-Ruşen Ersan
Alya-Ekrem-Elif Sarpkaya
Beril Çağlayan-Ayşegül Özdoğan-Berkay Kamgözen
Bülent-Burcu Güler
Hakan-Ece Kozbay
Mert-Müge Özkan
Miraç Müftüoğlu-Manolya Dodanlı
Naz Ohri,Mert-Şebnem Müderrisoğlu
Ralph-Çağla Tolga
Toygun-Beril Tunç
Davet, Düğün

Pia Sera’da Şık Düğün

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

İşletmeci Ferhat Azizoğlu ve başarılı Avukat Simge Özkan İncek Pia Sera’da gerçekleşen dillere destan bir düğünle mutluluğa evet dedi.

Beş yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Simge Özkan ve Ferhat Azizoğlu, Pia Sera’da dostlarının ve yakınlarının katıldığı bir düğünle dünyaevine girdi. 350 kişinin katıldığı düğünde genç çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Genel Sekreteri Fahri Kasırga üstlendi. Pelin Sirel gelinlik tasarımını tercih eden Simge Hanım, şıklığıyla göz doldurdu. Genç çift düğünün ardından balayı için rotasını Kıbrıs’a çevirdi.

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Yazar Hakkında: /

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