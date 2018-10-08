Pia Sera’da Şık Düğün

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İşletmeci Ferhat Azizoğlu ve başarılı Avukat Simge Özkan İncek Pia Sera’da gerçekleşen dillere destan bir düğünle mutluluğa evet dedi.

Beş yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Simge Özkan ve Ferhat Azizoğlu, Pia Sera’da dostlarının ve yakınlarının katıldığı bir düğünle dünyaevine girdi. 350 kişinin katıldığı düğünde genç çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Genel Sekreteri Fahri Kasırga üstlendi. Pelin Sirel gelinlik tasarımını tercih eden Simge Hanım, şıklığıyla göz doldurdu. Genç çift düğünün ardından balayı için rotasını Kıbrıs’a çevirdi.