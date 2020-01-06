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Özgür Ruhlar Sergisine Şık Açılış

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Zafer Karakuş
Davet

Özgür Ruhlar Sergisine Şık Açılış

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Sanatçısı Zafer Karakış’un “Özgür Ruhlar” isimli kişisel sergisi MAJİ Luxury Art Gallery & Event First Solo Salonu’nda düzenlenen özel bir kokteylle sanatseverlerle buluştu. Cemiyet, sanat ve iş dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı sergiye MAJİ Luxury Art Gallery & Event’in Kurucusu Gaye Donay ev sahipliği yaptı.

Gaye Donay kokteyl boyunca sanat severlerle ve konuklarıyla yakından ilgilendi ve eserler hakkında bilgiler verdi. Sergide canlı Piyano performansı eşliğinde konuklar eserleri yakından incelerken beğendikleri eserleri de almayı ihmal etmedi. Sanatçının İstanbul’da doğu batı sentezinde büyüyen ruhsal zenginliği, çalışmalarını daha etkileyici bir hale getirmektedir. Sanatçı, dünyayı kendi bilincine göre yeniden kurmak için önce kafasında parçalara ayırıyor, sonra o parçaları bir düş sıralamasıyla birleştirerek yeni bir metafizik dünya oluşturuyor. Zafer Karakuş’un sergisi sanatseverler tarafından 7 Ocak 2020’ye kadar MAJİ Luxury Art Gallery&Event’te görülebilecek.

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Yazar Hakkında /

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