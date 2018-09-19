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Oya Akın’dan Renkli Açılış

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Saime-Resul Büyükşahin
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Davet

Oya Akın’dan Renkli Açılış

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Oya Akın Yıldız Koleji’nin Oran’da kurulan yeni yerleşkesi için renkli bir açılış düzenlendi. Birçok öğrencinin ve velinin katıldığı açılış renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Eğitim faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren Oya Akın Yıldız Koleji Oran’da yeni yerleşkesinin açılışını eğlenceli bir davetle gerçekleştirdi. Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerine ve velilere moral vermek için böyle bir gün düzenlemek istediğini belirten Oya Akın, etkinliğe katılan öğrencilerle bol bol vakit geçirdi. Ankara Balkan Bandosu ve Onur Şener Orkestrası’nın sahne aldığı açılışta çocuklar dans ederek stres attı. Leziz ikramların dikkat çektiği davette, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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