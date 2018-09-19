Oya Akın’dan Renkli Açılış
Oya Akın Yıldız Koleji’nin Oran’da kurulan yeni yerleşkesi için renkli bir açılış düzenlendi. Birçok öğrencinin ve velinin katıldığı açılış renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
Eğitim faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren Oya Akın Yıldız Koleji Oran’da yeni yerleşkesinin açılışını eğlenceli bir davetle gerçekleştirdi. Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerine ve velilere moral vermek için böyle bir gün düzenlemek istediğini belirten Oya Akın, etkinliğe katılan öğrencilerle bol bol vakit geçirdi. Ankara Balkan Bandosu ve Onur Şener Orkestrası’nın sahne aldığı açılışta çocuklar dans ederek stres attı. Leziz ikramların dikkat çektiği davette, ortaya renkli görüntüler çıktı.
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