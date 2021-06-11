Orta Asya İzleri
Şansım Adalı markası, Sudi Etuz’un Sonbahar-Kış 2021 Koleksiyonunun defilesini, dijital olarak gerçekleşen Fashion Week Istanbul kapsamında, moda severlerin beğenisine sundu.
Koleksiyon Asya florasına, Türk mitolojisine ve “Arcade” oyun dünyasına digital bir övgü niteliği taşıyor. Kültürlerarası bir elçi niteliği de taşıyan koleksiyon, Türk mitolojisindeki Orta Asya kültürlerinin izlerini harmanlıyor. Sudi Etuz, Asya coğrafyasından bize taşınan tüm bu tarihi öğeleri Türk kökenli bir katman halinde koleksiyona taşıyor. Yer altı oyunlarından Japonya’nın simgesi Sakuralara, Aikido hareketlerinden evreni temsil eden ejderhalara kadar Asya desenleri, Türk mitolojisi ile harmanlanarak koleksiyonda hayat buluyor.
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