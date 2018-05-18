‘Mutlu Bir Gül’…

yazan: MAG 10

TEV Bir Dünya Çiçek Projesi’ni daha geniş kitlelere tanıtmak aynı zamanda eğitime destek olunması amacıyla Four Seasons Hotel’de “Mutlu Bir Gül” adında davet düzenledi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde mutlu günlerin yeni bağış geleneği Bir Dünya Çiçek Projesini tanıttı. Cem Yılmaz’ın katılımıyla renklenen davette ünlü isimlerin tasarladığı çiçekler satışa sunularak, eğitim için kaynak yaratıldı. Bu davet için Bir Dünya Çiçek tasarımları arasından seçilen 14 adet beyaz gül Türkiye’nin tanınmış fikir önderleri, sanatçıları ve tasarımcıları tarafından dekore edildi. Arzu Kaprol, Ayşegül Hotiç, Cem Yılmaz, Derin Mermerci, Dilek Hanif, Güneri Civaoğlu, Günseli Kato, Harun Tekin, Mehtap Elaidi, Nil Karaibrahimgil, Saffet Emre Tonguç, Özlem Süer, Tuvana Büyükçınar gibi isimlerin kendi yaratıcılıklarına göre şekillendirdikleri güllerin satışından elde edilen gelirle gençlere daha fazla burs imkânı sağlanması hedefleniyor. Cem Yılmaz gecede 2 çiçeği özel bir statüde ele alarak müzayedeye sundu. Bunlardan biri Cem Yılmaz’ın kendi tasarımı diğeri ise TEV yurt dışı sanat bursiyeri Yalçın Bilgin tarafından TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç’un adına dekore edilen çiçek oldu. Geceden elde edilen tüm gelir gençlere yeni eğitim imkânı yaratma amacıyla kullanılacak.