Monica Bellucci İstanbul’da
Dünyaca ünlü yıldız Monica Belluci, Tom Volf’un yazıp yönettiği ve Maria Callas’ın hayatına dair bilinmeyen detayların ve ilginç hikâyelerin yer aldığı tek kişilik oyunuyla ilk kez Türkiye’de sahne aldı.
“Mektuplar ve Anılar” dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci’nin göz dolduran performansı ile İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Belluci’yi izlemeye gelenler arasında sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı. Türkiye’deki hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Belluci, sergilediği performansla göz doldurdu.
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