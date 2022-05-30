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Monica Bellucci İstanbul’da

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Davet

Monica Bellucci İstanbul’da

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Dünyaca ünlü yıldız Monica Belluci, Tom Volf’un yazıp yönettiği ve Maria Callas’ın hayatına dair bilinmeyen detayların ve ilginç hikâyelerin yer aldığı tek kişilik oyunuyla ilk kez Türkiye’de sahne aldı.

“Mektuplar ve Anılar” dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci’nin göz dolduran performansı ile İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Belluci’yi izlemeye gelenler arasında sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı. Türkiye’deki hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Belluci, sergilediği performansla göz doldurdu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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