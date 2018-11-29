MİKA-DER’DEN ANKARA ÇIKARTMASI

Okuma süresi 1 dakika

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER), Ankara’da çok anlamlı bir etkinliğe imza attı.

‘’Yapabiliriz!’’ adlı bir söyleşi düzenleyerek, hayat amacını gerçekleştirmek için ipuçlarının verildiği söyleşiye ilgi yoğun oldu. Satılan biletlerden elde edilen gelirler, derneğin yardım fonuna aktarıldı. Konuşmacı olarak Mika-Der Başkanı Nesrin Ercan, Başkan Yardımcısı Arzu Sabancı, Aslı Şen, Alp Gani Oral, Bahar Akıncı ve ünlü şarkıcı Zara katıldı. “Sabır ve azimle başarılı, inanç ve sevgiyle dünyadaki en güçlü insan olabiliriz” mottosuyla yapılan söyleşiye ilgi yoğun oldu. Panora Sanat Merkezi ev sahipliğinde ve Lazzoni Mobilya sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.