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MİKA-DER’DEN ANKARA ÇIKARTMASI

Nesrin Ercan
Arzu Sabancı
Aslı Şen
Zara
Sinan-Mine Aygün
Bartu-Efe Kababulut
Özge Akça, Sibel Aygün, Mehtap Şafak
Beliz Büyükhanlı
Işıık Tekışık
Sevtap Kababulut
Burcu Yörübulut
Gül Muratoğlu
Gülşen Kaya
Nesrin Ercan
Özge-Serhat Akça
Perihan Uyar,İpek Başeğmez
Beril Çavuşoğlu
Umut Ertal
Davet

MİKA-DER’DEN ANKARA ÇIKARTMASI

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER), Ankara’da çok anlamlı bir etkinliğe imza attı.

‘’Yapabiliriz!’’ adlı bir söyleşi düzenleyerek, hayat amacını gerçekleştirmek için ipuçlarının verildiği söyleşiye ilgi yoğun oldu. Satılan biletlerden elde edilen gelirler, derneğin yardım fonuna aktarıldı. Konuşmacı olarak Mika-Der Başkanı Nesrin Ercan, Başkan Yardımcısı Arzu Sabancı, Aslı Şen, Alp Gani Oral, Bahar Akıncı ve ünlü şarkıcı Zara katıldı. “Sabır ve azimle başarılı, inanç ve sevgiyle dünyadaki en güçlü insan olabiliriz” mottosuyla yapılan söyleşiye ilgi yoğun oldu. Panora Sanat Merkezi ev sahipliğinde ve Lazzoni Mobilya sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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