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Mika-Der 10 Yaşında

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Davet

Mika-Der 10 Yaşında

yazan:
23
Okuma süresi 1 dakika

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Minik Kalplerle El Ele Derneği, 10. yılını kutlamak ve Tekirdağ Kapaklı’da açtığı Çocuk Destek Merkezi için Conrad Istanbul Bosphorus’ta yardım gecesi düzenledi.

Ünlü sanatçı Sıla’nın sahne aldığı ve Jülide Ateş’in sunuculuğunu yaptığı gecede Mika-Der Yönetim Kurulu ve üyelerinin yanı sıra iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bir araya geldi. Conrad Istanbul Bosphorus’ta düzenlenen gecenin tüm geliri geçmişlerinde yaşadıkları ağır travmalar nedeni ile hayata küsmüş, suça meyilli, dezavantajlı çocuklarımızın rehabilite edilerek hayata yeniden kazandırıldıkları Çocuk Destek (Rehabilitasyon) Merkezi için harcanacak.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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