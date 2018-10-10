Mika-Der 10 Yaşında

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Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Minik Kalplerle El Ele Derneği, 10. yılını kutlamak ve Tekirdağ Kapaklı’da açtığı Çocuk Destek Merkezi için Conrad Istanbul Bosphorus’ta yardım gecesi düzenledi.

Ünlü sanatçı Sıla’nın sahne aldığı ve Jülide Ateş’in sunuculuğunu yaptığı gecede Mika-Der Yönetim Kurulu ve üyelerinin yanı sıra iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bir araya geldi. Conrad Istanbul Bosphorus’ta düzenlenen gecenin tüm geliri geçmişlerinde yaşadıkları ağır travmalar nedeni ile hayata küsmüş, suça meyilli, dezavantajlı çocuklarımızın rehabilite edilerek hayata yeniden kazandırıldıkları Çocuk Destek (Rehabilitasyon) Merkezi için harcanacak.