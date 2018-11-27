Maratonun 40. Yılı Kutlandı

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Dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan Vodafone İstanbul Maratonu, bu yıl 40. kez gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda “Sağlık için koş” temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in katılımlarıyla gerçekleşen maratona 100 ülkeden 30 bin çipli sporcu katıldı. Maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride tamamlanan Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na 100 ülkeden 30 bin çipli sporcu katıldı. Avrupa’nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda yüz binlerce İstanbullu da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde buluşarak Asya’dan Avrupa’ya geçti.