En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Madalyon’un Lezzetli Yüzü Açıldı

Ahmet-İlknur Demir
Anıl-Tomris Çil
Aslı Tarakçıoğlu
Aslıhan-Kaan Bezcier
Aydan Özdoğan
Aynur-Ertan Erdoğan
Ümit-Serpil Tüfekçi
Reha-Yeşim Tandoğan
Bülent-Gülin Köse
Melike-Hikmet Gökçe
Beril Çavuşoğlu
Erhan-Çiçek Fenercioğlu
Kemal-Tuğçe İnal
Deniz Türkkan
Engin-Banu Ulusoy
Eray-Ece Pesek
Esra Tanrıverdi İcik, İlkin Özsan
Evren Yiğit
Faruk Koca
Veli Sarıtoprak
Alev-Berkan Tuna
Altan Palabıyıkoğlu
Kutlu Tamay
Kadriye Ciritci
Kadriye Kerimoğlu
Meltem Akşin
Meltem Baykal, Güven Üçok
Neslihan Aktepe
Orhan-Arzu Köprülü
Aysun-Ece Berfin-Berdan-Berşan Çelikel
Seda-Can Çavuşoğlu
Yaşasın Kızıldemir, Sinan Aygün
Tayfun-Eda Kazazoğlu
Tekin Yıldırım
Tolga Artukmaç
Tuba Sarıçam
Tülay Kaya
Açılış, Davet

Madalyon’un Lezzetli Yüzü Açıldı

yazan:
38

Kebap, meze, et konsepti ile açılan Madalyon Restoran, Ankara’nın iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı şık bir davet ile açıldı. Sinan Aygün, Aydan Özdoğan ve Serhat Neziroğlu gibi isimlerin katılım gösterdiği davette birbirinden lezzetli kebap, meze ve et çeşitleri konuklara sunuldu.

Geleneksel lezzetleri kendilerine özel dokunuşlarla Ankaralılara sunmayı amaçlayan Madalyon Restoran, kebapları, çeşit çeşit mezeleri ve  et menüsü ile göz doldurdu. Dekorasyonu ile de dikkat çeken restoran ferah konsepti ve bahçe manzarası ile lezzetli menüsünün yanı sıra şehrin havasından da uzaklaşma şansı sağlıyor. Kurucu ortaklar, Ece Berfin Çelikel ve Pırıl Neziroğlu menü hakkında konuklarını bilgilendirmenin yanı sıra gelen misafirler ile gece boyu yakından ilgilendi. Ankara’da konsept olarak kebap, meze, et üçlüsünü aynı kalitede sunan restoran ihtiyacının olduğunu vurgulayan Çelikel ve Neziroğlu,   bu ihtiyacı layığıyla karşılayacaklarını belirtti. Ece Berfin Çelikel ve Pırıl Neziroğlu “kebap, meze ve et Türk Mutfağı’nın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Geniş yelpazemiz ile konuklarımıza en lezzetli tarifleri Madalyon yorumu ile sunmayı ve bu lezzetlerle hafızalarda kalıcı bir tat bırakmayı amaçlıyoruz.” dedi.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Düğün

İsviçre’de Amerikan Koleji’nin işletme sahibi olan Kamil Kabalak ile Başkent Üniversitesi Rehberlik Bölümü mezunu Aslı Vardar Bilkent

Genel

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aydan Özdoğan'ın doğum günü partisi JW Marriott Hotel'de sevdikleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte

Genel

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aydan Özdoğan kızı Clara'nın yeni yaşını arkadaşları ile birlikte JW Marriott Otel'de kutladı. Pembe-beyaz