Madalyon’un Lezzetli Yüzü Açıldı

yazan: MAG 38

Kebap, meze, et konsepti ile açılan Madalyon Restoran, Ankara’nın iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı şık bir davet ile açıldı. Sinan Aygün, Aydan Özdoğan ve Serhat Neziroğlu gibi isimlerin katılım gösterdiği davette birbirinden lezzetli kebap, meze ve et çeşitleri konuklara sunuldu.

Geleneksel lezzetleri kendilerine özel dokunuşlarla Ankaralılara sunmayı amaçlayan Madalyon Restoran, kebapları, çeşit çeşit mezeleri ve et menüsü ile göz doldurdu. Dekorasyonu ile de dikkat çeken restoran ferah konsepti ve bahçe manzarası ile lezzetli menüsünün yanı sıra şehrin havasından da uzaklaşma şansı sağlıyor. Kurucu ortaklar, Ece Berfin Çelikel ve Pırıl Neziroğlu menü hakkında konuklarını bilgilendirmenin yanı sıra gelen misafirler ile gece boyu yakından ilgilendi. Ankara’da konsept olarak kebap, meze, et üçlüsünü aynı kalitede sunan restoran ihtiyacının olduğunu vurgulayan Çelikel ve Neziroğlu, bu ihtiyacı layığıyla karşılayacaklarını belirtti. Ece Berfin Çelikel ve Pırıl Neziroğlu “kebap, meze ve et Türk Mutfağı’nın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Geniş yelpazemiz ile konuklarımıza en lezzetli tarifleri Madalyon yorumu ile sunmayı ve bu lezzetlerle hafızalarda kalıcı bir tat bırakmayı amaçlıyoruz.” dedi.