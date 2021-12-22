Limak Filarmoni Orkestrası Ankaralı Sanatseverlere Müzik Şöleni Yaşattı

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Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 2017 yılında kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, 21 Aralık tarihinde Ankaralı sanatseverlere müzikle dolu unutulmaz bir gece yaşattı. CSO Ada Ankara’da gerçekleşen konserin, orkestra şefliğini Francesco Ivan Ciampa üstlenirken, sahnede dünyaca ünlü solistler Anna Pirozzi ve Murat Karahan yer aldı.

Limak Holding, çeşitli sektörlerde ve farklı coğrafyalardaki ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra Limak Vakfı aracılığıyla eğitim, kültür ve sanata da katkı sunuyor. Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yılı kutlamak amacıyla planladığı Ankara ve İstanbul konserlerinin ilkini Ankara’da gerçekleştirdi. ‘Limak Filarmoni Operanın Yıldızlarıyla’ adı verilen konser dizisinin ilkine, Ankara’nın iş ve sanat dünyası başta olmak üzere medya da yoğun ilgi gösterdi.

CSO Ada Ankara’da gerçekleştirilen ve Şef Francesco Ivan Ciampa’nın orkestra şefliğini yaptığı yeni yıl konserinde, dünyanın en büyük sahnelerinde yer alan iki solist Murat Karahan ve Anna Pirozzi yer aldı. Konserde P.I. Tchaikovsky’den Nutcracker, Waltz of the Flowers, J. Strauss’dan Die Fledermaus, Gianni Schicchi’den O Mio Babbino Caro gibi eserlere yer verildi.

Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, ‘’Bugün, Ankara’mıza, Türkiye’mize ve kültür sanat dünyamıza yakışır bir salonda CSO’nun yeni evinde özlediğimiz konserler ve şarkılarla bir aradayız. Biz, Limak Vakfı olarak kültür ve sanata katkı sunma felsefesi ile yola çıktık. Çünkü ‘’Sanatsız kalmış bir toplumun, yaşam damarlarından biri kesilmiş demektir’’ Bugün, dünyaca ünlü Şef Francesco Ivan Ciampa, dünyanın önde gelen operalarında sahne alan ve ilk kez Türk izleyiciyle buluşacak Anna Pirozzi ve Türkiye’nin yetiştirdiği çok değerli sanatçılardan Limak Filarmoni Orkestrası’nın fikir babası Murat Karahan aynı sahnedeydi. Ankaralı sanatseverler için müzik dolu bir geceye imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. Sanatın iyileştirici gücüne ve hayata ilham veren yönüne vurgu yapan Özdemir, Limak Filarmoni Orkestrası’nın düzenleyeceği konserlerin devam edeceğini ve 24 Aralık Cuma günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki ikinci konseri heyecanla beklediklerini sözlerine ekledi.