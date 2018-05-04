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Koza Gala Gecesi Ödülleri sahiplerine verildi

Aslı Filinta
Ece Sükan
Emel-Nejdet Ayaydın
Mehtap Elaidi
Yıldırım Mayruk
Davet, Ödül Töreni

Koza Gala Gecesi Ödülleri sahiplerine verildi

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Koza Genç Moda Tasarımcıları Ödülleri, önceki gün gerçekleşen görkemli geceyle sahiplerini buldu.

26 yıldır genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın büyük finalinde ödüller; T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katıldığı bir gecede sahiplerini buldu. Muhteşem bir organizasyonla gerçekleşen Koza Gala Gecesi’nin sunucusu Ece Sükan, Meltem Özbek elbisesiyle şıklığıyla göz kamaştırdı. Davetliler arasında Nejdet-Emel Ayaydın, Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Yıldırım Mayruk, Barış Avcı yanında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin yer aldı. Finale kalan 10 genç tasarımcının koleksiyonlarını sundukları defile sonrasında sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri ilk üçe kalarak yarışmayı kazananları seçti. İHKİB Yönetim Kurulu’ndan Cem Altan’ın başkanlığını yaptığı jürinin üyeleri arasında, İMA Genel Direktörü Seda Lafçı, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi, Moda Tasarımcıları Arzu Kaprol, Aslı Filinta, Belma Özdemir, Çiğdem Akın, Gamze Saraçoğlu, Hatice Gökçe, Niyazi Erdoğan, Özlem Kaya yanında Kreatif Direktör Murat Süter, IFW Moda Direktörü Banu Bölen gibi isimler yer aldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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