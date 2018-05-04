Koza Gala Gecesi Ödülleri sahiplerine verildi
Koza Genç Moda Tasarımcıları Ödülleri, önceki gün gerçekleşen görkemli geceyle sahiplerini buldu.
26 yıldır genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın büyük finalinde ödüller; T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katıldığı bir gecede sahiplerini buldu. Muhteşem bir organizasyonla gerçekleşen Koza Gala Gecesi’nin sunucusu Ece Sükan, Meltem Özbek elbisesiyle şıklığıyla göz kamaştırdı. Davetliler arasında Nejdet-Emel Ayaydın, Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Yıldırım Mayruk, Barış Avcı yanında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin yer aldı. Finale kalan 10 genç tasarımcının koleksiyonlarını sundukları defile sonrasında sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri ilk üçe kalarak yarışmayı kazananları seçti. İHKİB Yönetim Kurulu’ndan Cem Altan’ın başkanlığını yaptığı jürinin üyeleri arasında, İMA Genel Direktörü Seda Lafçı, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi, Moda Tasarımcıları Arzu Kaprol, Aslı Filinta, Belma Özdemir, Çiğdem Akın, Gamze Saraçoğlu, Hatice Gökçe, Niyazi Erdoğan, Özlem Kaya yanında Kreatif Direktör Murat Süter, IFW Moda Direktörü Banu Bölen gibi isimler yer aldı.
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