Koç’tan geleneksel iftar

yazan: MAG 6

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve ablası Semahat Arsel’in her sene verdiği iftar daveti, bu yıl da Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşti.

Her yıl ramazan ayında iftar veren Rahmi Koç ve ablası Semahat Arsel, önceki akşam Rahmi M. Koç Müzesi’nde sosyete ve iş dünyasından yakın dostlarını ağırladı. Rahmi Bey ve Semahat Hanım, dostlarına muhteşem bir ev sahipliği yaptı. İftara saatler kala müzeye gelen Semahat Arsel, son hazırlıklarla bizzat yakından ilgilendi. Oruçlarını dualarla açan davetliler, fasıl müziği eşliğinde yemeğe devam etti. İftar davetine, Fikret-Nurten Öztürk, Erdal-Belkıs Aksoy, Heves Ekinci, Ayşegül-Ömer Dinçkök, Ayten-Osman Boyner, Belma Simavi, Can Kıraç, Berna Tokar gibi değerli isimler katıldı.