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Koç’tan geleneksel iftar

Rahmi Koç
Belma Simavi
Can Kıraç
Osman-Ayten Boyner
Semahat Arsel
Davet

Koç’tan geleneksel iftar

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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve ablası Semahat Arsel’in her sene verdiği iftar daveti, bu yıl da Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşti.
Her yıl ramazan ayında iftar veren Rahmi Koç ve ablası Semahat Arsel, önceki akşam Rahmi M. Koç Müzesi’nde sosyete ve iş dünyasından yakın dostlarını ağırladı. Rahmi Bey ve Semahat Hanım, dostlarına muhteşem bir ev sahipliği yaptı. İftara saatler kala müzeye gelen Semahat Arsel, son hazırlıklarla bizzat yakından ilgilendi. Oruçlarını dualarla açan davetliler, fasıl müziği eşliğinde yemeğe devam etti. İftar davetine, Fikret-Nurten Öztürk, Erdal-Belkıs Aksoy, Heves Ekinci, Ayşegül-Ömer Dinçkök, Ayten-Osman Boyner, Belma Simavi, Can Kıraç, Berna Tokar gibi değerli isimler katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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