KKTC’li Türkler Ankara’da Buluştu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, Ankara’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluştu. Grand Ankara Otel’de gerçekleşen etkinliğe Kıbrıs vatandaşlarının yanı sıra diplomasi dünyasından da birçok isim katıldı.

KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe görevine yeni başlayan Başbakan Tufan Erhürman da katıldı. Açılış konuşması yapan Başbakan Erhürman, KKTC’nin her alanda yatırıma ihtiyacı olduğunu ve dünyada görünür olmak istediklerini belirtti. “Birçok Kıbrıs vatandaşının buluştuğu etkinlikte Başbakan Erhürman, hemşehrilerinin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.