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KKTC’li Türkler Ankara’da Buluştu

Tufan Erhürman
Seda-Can Çavuşoğlu
Nilden Erhürman
Kemal Köprülü
Burcu Kayan
Ebru Köprülü
Hüsamettin Çatalcı
İlhami Kale
Davet

KKTC’li Türkler Ankara’da Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, Ankara’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluştu. Grand Ankara Otel’de gerçekleşen etkinliğe Kıbrıs vatandaşlarının yanı sıra diplomasi dünyasından da birçok isim katıldı.

KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe görevine yeni başlayan Başbakan Tufan Erhürman da katıldı. Açılış konuşması yapan Başbakan Erhürman, KKTC’nin her alanda yatırıma ihtiyacı olduğunu ve dünyada görünür olmak istediklerini belirtti. “Birçok Kıbrıs vatandaşının buluştuğu etkinlikte Başbakan Erhürman, hemşehrilerinin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

 

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