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Kibele Akademi’nin açılışı gerçekleşti

Altan Alkan
Davet

Kibele Akademi’nin açılışı gerçekleşti

yazan:
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Bankacı Sema Akın ve Prenatal Psikolog Sibel Dönmez’in kurduğu Kibele Akademi’nin açılışı gerçekleşti.

Yoga eğitmenliği yapan Sibel Dönmez, “Akademi’de yoga ağırlıklı hamile masajı, hamile yogası ve anne bebek yoga eğitimleri veriliyor. Bakıldığında hamilelere yönelik bir merkez gibi kurduk. Yetişkinler için ise yoga derslerimizde mevcut. Aynı zamanda Kibele Akademi bir Psikolojik Danışmanlık Merkezi. Bireysel ve grup terapileri düzenliyoruz. Anne babalara yönelik eğitimlerimiz ve yogayla ilgili uzmanlık sertifika programları düzenliyoruz” dedi. Uzun zamandır freelance çalışan Sibel Dönmez’i kendine ait bir merkezi olması için cesaretlendirdiğini söyleyen, Akademi’nin idari sorumlusu Sema Akın ise, “İdari kısma ben bakıyorum. Eğitimler ve eğitmenler ise Sibel’e bağlı. Uzun soluklu çalışmamızın meyvelerini bugün açılışta almaya başladık” dedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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