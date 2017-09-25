Kibele Akademi’nin açılışı gerçekleşti

yazan: MAG 10

Bankacı Sema Akın ve Prenatal Psikolog Sibel Dönmez’in kurduğu Kibele Akademi’nin açılışı gerçekleşti.

Yoga eğitmenliği yapan Sibel Dönmez, “Akademi’de yoga ağırlıklı hamile masajı, hamile yogası ve anne bebek yoga eğitimleri veriliyor. Bakıldığında hamilelere yönelik bir merkez gibi kurduk. Yetişkinler için ise yoga derslerimizde mevcut. Aynı zamanda Kibele Akademi bir Psikolojik Danışmanlık Merkezi. Bireysel ve grup terapileri düzenliyoruz. Anne babalara yönelik eğitimlerimiz ve yogayla ilgili uzmanlık sertifika programları düzenliyoruz” dedi. Uzun zamandır freelance çalışan Sibel Dönmez’i kendine ait bir merkezi olması için cesaretlendirdiğini söyleyen, Akademi’nin idari sorumlusu Sema Akın ise, “İdari kısma ben bakıyorum. Eğitimler ve eğitmenler ise Sibel’e bağlı. Uzun soluklu çalışmamızın meyvelerini bugün açılışta almaya başladık” dedi.