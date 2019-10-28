Karakomik Filmlerin Gala Gösterimi Gerçekleşti
Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilk filmleri ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşti. Aynı seansta, tek biletle, iki ayrı film sunan Karakomik Filmler’in ekibi, davetlilerle birlikte yapımı izledi.
4 arkadaşın ‘kaçamak yapalım’ derken kendilerini bir maceranın ortasında bulduğu Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek’in öyküsüyle 2 Arada filmleri beyazperdeye taşındı. Türk Sinemasında ilk kez gerçekleşen birbirinden konu, karakter, mekan ve müzik olarak tamamen bağımsız iki filmin aynı seansta izleyici ile buluştuğu Karakomik Filmler, bu özelliğiyle dünyada da örneği az olan bir sinema deneyimi sunuyor.
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