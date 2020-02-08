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Junoo’dan Sömestr Kutlaması

Eda Kosif
Arzu Kunt
Aslı Şen
Burcu Beştaş
Burcu Şendir
Funda Düşgör, Pelin Kaya, Yasemin Oğralı
Hande Sezer Pekcan
İpek Varol
Özge Peker
Zeynep Demirel
Zeynep Toker
Yazgülü Madak
Davet

Junoo’dan Sömestr Kutlaması

yazan:
12
Okuma süresi 1 dakika

Junoo, “Junoo.com Sömestr Kutlaması”nı Raffles İstanbul Hotel’de gerçekleştirdi.

 Junoo.com Kurucu Ortakları, Yasemin Oğralı ve Mehmet Oğralı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri buluşarak, hem kendileri hem de çocukları için alışveriş yaptı.

Çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayan, yetişkinler için de akılcı çözümler üreten Junoo akıllı ürünleri, gelişmiş teknolojisiyle etkinliğe katılan misafirlerden büyük ilgi gördü.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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