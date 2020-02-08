Junoo’dan Sömestr Kutlaması
Junoo, “Junoo.com Sömestr Kutlaması”nı Raffles İstanbul Hotel’de gerçekleştirdi.
Junoo.com Kurucu Ortakları, Yasemin Oğralı ve Mehmet Oğralı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri buluşarak, hem kendileri hem de çocukları için alışveriş yaptı.
Çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayan, yetişkinler için de akılcı çözümler üreten Junoo akıllı ürünleri, gelişmiş teknolojisiyle etkinliğe katılan misafirlerden büyük ilgi gördü.
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