Jaguar The Pace Partisi İle İstanbul’u Elektriklendirdi

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Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar, geçtiğimiz Eylül ayında Amsterdam’da lanse ettiği THE PACE konseptinin İstanbul ayağını Sunset’te gerçekleştirdi. Jaguar’ın gelecek vizyonunu yansıtan tamamen elektrikli ilk performans SUV’u I-PACE’in de sergilendiği partide iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış simaları bir araya geldi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik’in ev sahipliğinde düzenlenen geceye İstanbul cemiyet hayatı yoğun ilgi gösterdi. Müziklerini DJ Doğuş Çabakçor’un yaptığı partide Dua Lipa’nın Jaguar I-PACE için özel olarak bestelediği ve geçtiğimiz ay Amsterdam’daki parti ve sonrasında 76 binin üzerinde Dua Lipa fanı tarafından kişisel olarak remikslenen ve Guiness Dünya Rekorları’na girmeye hazırlanan “Want To” şarkısı da büyük beğeni topladı.

Tek şarjla 470 km menzile ulaşan Jaguar’ın tamamen elektrikli ilk performans SUV’u I-PACE’in ilgi odağı olduğu gecede davetliler otomobilin üstün teknolojisini ve göz alıcı tasarımını yakından tanıma fırsatı da buldu.