En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Jaguar The Pace Partisi İle İstanbul’u Elektriklendirdi

Yelda-Hakan Tiftik
Doğuş Çabakçor
Doğuş Çabakçor
Başak Parlak, Sezgin Yılmaz
Banu Sağnak, Çağatay erten
Cem Uluğtekin
Ahmet Dördüncü
Ayşe Kucuroğlu
Elif Dürüst
Hacı Sabancı
Hakan Tiftik
Oktay Mahmuti, Kerem Gönlüm
Yelda-Hakan Tiftik
Esin Moralıoğlu
Davet

Jaguar The Pace Partisi İle İstanbul’u Elektriklendirdi

yazan:
22
Okuma süresi 1 dakika

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar, geçtiğimiz Eylül ayında Amsterdam’da lanse ettiği THE PACE konseptinin İstanbul ayağını Sunset’te gerçekleştirdi. Jaguar’ın gelecek vizyonunu yansıtan tamamen elektrikli ilk performans SUV’u I-PACE’in de sergilendiği partide iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış simaları bir araya geldi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik’in ev sahipliğinde düzenlenen geceye İstanbul cemiyet hayatı yoğun ilgi gösterdi. Müziklerini DJ Doğuş Çabakçor’un yaptığı partide Dua Lipa’nın Jaguar I-PACE için özel olarak bestelediği ve geçtiğimiz ay Amsterdam’daki parti ve sonrasında 76 binin üzerinde Dua Lipa fanı tarafından kişisel olarak remikslenen ve Guiness Dünya Rekorları’na girmeye hazırlanan “Want To” şarkısı da büyük beğeni topladı.

Tek şarjla 470 km menzile ulaşan Jaguar’ın tamamen elektrikli ilk performans SUV’u I-PACE’in ilgi odağı olduğu gecede davetliler otomobilin üstün teknolojisini ve göz alıcı tasarımını yakından tanıma fırsatı da buldu.

0
Etiketler:
, , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Türkiye’nin önde gelen firmalarından Borusan Oto Retail Push etkinliği kapsamında bütün showroom’larında fırsat hafta sonları düzenledi. Etkinlik kapsamında

Açılış, Davet

Tasarımlarında hikayeleri, kültürleri ve gelenekleri harmanlayarak günümüz sokak modasına yansıtan Les Benjamins, ilk flagship mağazasını  özel bir davetle İstanbul’da

Davet

Efsanevi  moda tasarımcısı Azzedine Alaïa’nın koleksiyonlarındaki zamansız parçalardan oluşan Tanrıça Elbiseleri Sergisi’nin açılış daveti Beymen Zorlu Center’da gerçekleşti. Ümit Boyner, Şeyma

%d blogcu bunu beğendi: