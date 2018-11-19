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İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü Resepsiyonu Düzenlendi

Nicola Ferrucci, Carolina-Atilllio Gattia
Ali-Seda Erel
Beril Çavuşoğlu
Betül-Arkal Alpakan
Emrah-Mine Erkalp
Fulya Sağlık
Marıo-Garibaldi Stefania, Luigi Mattiolo
Şükran-Kıvanç Erdirik
Yalçın Eligüzeloğlu
Davet

İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü Resepsiyonu Düzenlendi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ve Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Attilio Gattia’nın ev sahipliğinde elçilikte düzenlenen resepsiyona, Başkent’teki misyon şefleri, askeri ateşeler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetkililer ve sanatçılar katıldı.

İki ülkenin ulusal marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Gattia, bir asır önce milyonlarca gencin İtalya’nın toprak bütünlüğünü sağlama çabası uğruna savaş alanlarında canlarını feda ettiğini, milyonlarca İtalyan’ın bir ulus haline geldiğini söyledi. Program, mini konser ve İtalyan mutfağından yemeklerin ikramıyla sona erdi.

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