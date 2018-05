İstanbul’da New York’u yaşadılar

yazan: MAG 20

İstanbul’da New York’u yaşayan cemiyetin ünlü isimleri, Arçelik’in yeni ürünlerinin tanıtıldığı etkinlikte bir araya geldi.

Cemiyetin ünlü isimleri, Arçelik New York serisinin ürünleriyle, İstinye Park mağazasında düzenlenen öğle yemeğinde tanıştı. Misafirler, mağazanın New York manzarasına hâkim loftları andıran bir konseptte dekore edilen bölümünde yemekten sohbete New York’u yaşatan keyifli bir gün geçirdiler. Davetliler “New York Style Eats” konseptli mönü eşliğinde Saffet Emre Tonguç’un

anlatımıyla New York’u yeniden keşfetti.