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İstanbul’da New York’u yaşadılar

Aylin Yılmaz
Başak Çağlar
Begüm Ballı
Berrin Okçu
Nergis Pekuysal
Davet

İstanbul’da New York’u yaşadılar

yazan:
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İstanbul’da New York’u yaşayan cemiyetin ünlü isimleri, Arçelik’in yeni ürünlerinin tanıtıldığı etkinlikte bir araya geldi.

Cemiyetin ünlü isimleri, Arçelik New York serisinin ürünleriyle, İstinye Park mağazasında düzenlenen öğle yemeğinde tanıştı. Misafirler, mağazanın New York manzarasına hâkim loftları andıran bir konseptte dekore edilen bölümünde yemekten sohbete New York’u yaşatan keyifli bir gün geçirdiler. Davetliler “New York Style Eats” konseptli mönü eşliğinde Saffet Emre Tonguç’un
anlatımıyla New York’u yeniden keşfetti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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