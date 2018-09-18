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İstanbul Moda Film Festivali Ankara Edisyonu Gerçekleşti

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Davet

İstanbul Moda Film Festivali Ankara Edisyonu Gerçekleşti

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İstanbul Moda Film Festivali Ankara Edisyonu 2018, Radisson Blu Hotel Ankara ev sahipliğinde Ankara’da ilk kez gerçekleşti. Ankara’nın tanınmış stil danışmanı Sertaç Darcan’ın proje sorumluluğu ve moderatörlüğünde gerçekleşen bu özel davetin önemli konukları da Ankara Edisyonu’nda yerini aldı.

İstanbul Moda Film Festivali Ankara Edisyonu 2018’de, Türkiye’nin erkek modasına yön veren ismi moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, Türkiye’nin denizden sonra dışarıda ilk giyilebilen mayo tasarımcısı ve marka sahibi Cihan Nacar ve İstanbul Moda Film Festivali Kurucu Başkanı Tuna Yılmaz yer aldı. 3 oturumdan oluşan İstanbul Moda Film Festivali Ankara Edisyonu 2018’de ayrıca Başkent Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nün hazırlamış olduğu özel koleksiyonun sunulduğu bir defile gerçekleşti. Cemiyet hayatının bir çok tanınmış ismi ve modaya meraklı pek çok genç de bu edisyonun içinde yerini aldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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