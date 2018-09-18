İstanbul Moda Film Festivali Ankara Edisyonu Gerçekleşti

yazan: MAG 18

İstanbul Moda Film Festivali Ankara Edisyonu 2018, Radisson Blu Hotel Ankara ev sahipliğinde Ankara’da ilk kez gerçekleşti. Ankara’nın tanınmış stil danışmanı Sertaç Darcan’ın proje sorumluluğu ve moderatörlüğünde gerçekleşen bu özel davetin önemli konukları da Ankara Edisyonu’nda yerini aldı.

İstanbul Moda Film Festivali Ankara Edisyonu 2018’de, Türkiye’nin erkek modasına yön veren ismi moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, Türkiye’nin denizden sonra dışarıda ilk giyilebilen mayo tasarımcısı ve marka sahibi Cihan Nacar ve İstanbul Moda Film Festivali Kurucu Başkanı Tuna Yılmaz yer aldı. 3 oturumdan oluşan İstanbul Moda Film Festivali Ankara Edisyonu 2018’de ayrıca Başkent Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nün hazırlamış olduğu özel koleksiyonun sunulduğu bir defile gerçekleşti. Cemiyet hayatının bir çok tanınmış ismi ve modaya meraklı pek çok genç de bu edisyonun içinde yerini aldı.