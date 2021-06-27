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İş, Sanat Ve Cemiyet Dünyasi Bir Araya Geldi

SENAR-AYŞE-SELEN-SİBEL-SERDAR TURHAN
ARZU SAVGI
DEFNE-SİNAN ÖZER
EMİR BAHADIR
ESRA OFLAZ
ESRA OFLAZ, AYNUR ÖZDERİCİ
GONCA KARAKAŞ, EMİR BAHADIR
GONCA KARAKAŞ, FERYAL GÜLMAN
NİHAL-MEHMET CANSUN
SERDAR-SİBEL TURHAN
ZEYNEP İĞDELİOĞLU, MUSTAFA ARICI, İREM KADİROĞLU
Davet

İş, Sanat Ve Cemiyet Dünyasi Bir Araya Geldi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ege’nin antik tarihinden esinlenerek tasarlanan, Bodrum mimarisinin özgün halini koruyarak hayata geçirilen Gönülbükü Konakları, sadece yaşam alanı değil yeni bir yaşam tarzı sunuyor.

Arın Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Gönülbükü Konakları’nın lansman davetine, Feryal Gülman, Esra Oflaz, Defne-Sinan Özer, Arzu Savgı, Aynur Özderici, Nihan-Mehmet Cansun, Mustafa Arıcı, Emir Bahadır gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.

Serdar Turhan, lansmanda yaptığı konuşmasında “Doğayı ve insanı bir araya getirmek isteğimizi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Gönülbükü Konakları’nın mimarisini ağaçların konumu belirliyor

Bodrum Demirbükü Koyu’nda yer alan Gönülbükü Konakları, Arın Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından 14 bin 167 metrekare alanda hayata geçiriliyor. Projenin birinci etabı 23 adet 5+1 tasarım harikası konaklardan oluşuyor. Her konağın metrekaresi eşit olmakla birlikte, hiç bir ağaca zarar vermeden planlanan konakların mimarisini de ağaçların konumu belirliyor. Konaklar, Haziran 2022 itibariyle sahipleriyle buluşacak.

Yeşil ile mavinin buluştuğu, doğanın dokusu korunarak sürdürülebilirlik felsefesi ile tasarlanan Gönülbükü Konakları, Bodrum’un en özel koylarından Demirbükü’nde yer alıyor. Denizi ile doğayı huzur içinde yaşamak isteyenler için tasarlanan ve her biri 422 metrekareden oluşan konakların muhteşem manzarasının yanı sıra, özel havuzu, ormanı ve jakuzisi bulunuyor. Gönülbükü Konakları’na özel tasarlanan 1,5 km sahil boyu özel iskele, plaj, restoran ve cafe yaşam alanları olarak konforu artırmayı amaçlıyor.

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Yazar Hakkında /

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