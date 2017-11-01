‘İntiharın Genel Provası’nın Galası Yapıldı

Başrollerini Erdem Akakçe, Fatih Koyuncuoğlu, Kadir Çermik ve Selen Öztürk’ün paylaştığı ‘İntiharın Genel Provası’ adlı oyunun galası Trump Alışveriş Merkezi’nde yapıldı. Balkanlar’dan çıkmış, 20. yüzyılın en başarılı yazarlarından biri olan Duşan Kovaçeviç’in kara mizah tarzında yazdığı, alaycı ve sarsıcı bir sistem eleştirisi olan oyunun Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen galasına ilgi yoğundu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimler galaya akın etti.

Zafer Algöz, Hakan Altun, Sarp Akkaya, Hakan Altıner, Damla Cercişoğlu, Anıl Yülek, Şevket Çoruh ve sevgilisi Özge Turna, Emre Karayel, Bihter Dinçel, Deniz Çakır, Alican Yücesoy, Melis Birkan, Demet Evgar, Sevil Uyar, Barbaros Uzunöner, Gurur Aydoğan ve sevgilisi Başak Güröz, Umut Kurt gibi isimler oyunu izlemek için Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’ndeydi. İzleyicilerden tam puan alan oyun, ayakta alkışlandı