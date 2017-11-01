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‘İntiharın Genel Provası’nın Galası Yapıldı

Deniz Çakır
Barbaros Uzunöner, Sevil Uyar
Anıl Yülek, Damla Cercisoğlu, Hakan Altıner
Ali Can Yücesoy, Melis Birkan
Demet Evgar
Emre Karayel
Özge Turna, Şevket Çoruh
Şevket Çoruh
Hakan Altun, Zafer Algöz, Umut Kurt
Sarp Akkaya
Davet

‘İntiharın Genel Provası’nın Galası Yapıldı

yazan:
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Başrollerini Erdem Akakçe, Fatih Koyuncuoğlu, Kadir Çermik ve Selen Öztürk’ün paylaştığı ‘İntiharın Genel Provası’ adlı oyunun galası Trump Alışveriş Merkezi’nde yapıldı. Balkanlar’dan çıkmış, 20. yüzyılın en başarılı yazarlarından biri olan Duşan Kovaçeviç’in kara mizah tarzında yazdığı, alaycı ve sarsıcı bir sistem eleştirisi olan oyunun Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen galasına ilgi yoğundu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimler galaya akın etti.

Zafer Algöz, Hakan Altun, Sarp Akkaya, Hakan Altıner, Damla Cercişoğlu, Anıl Yülek, Şevket Çoruh ve sevgilisi Özge Turna, Emre Karayel, Bihter Dinçel, Deniz Çakır, Alican Yücesoy, Melis Birkan, Demet Evgar, Sevil Uyar, Barbaros Uzunöner, Gurur Aydoğan ve sevgilisi Başak Güröz, Umut Kurt gibi isimler oyunu izlemek için Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’ndeydi. İzleyicilerden tam puan alan oyun, ayakta alkışlandı
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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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