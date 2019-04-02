İngiliz Devden Tasarım Ve Lüksün Zirvesi ‘Dbs Gt Zagato’

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Aston Martin ve tasarım devi Zagato, 60 yıllık işbirlikleri şerefine 2 yeni efsane model üretme kararı aldı. DBS Superleggera’yı temel alan iki model ‘DBS GT Zagato’ ve ‘DB4 GT Zagato’ olarak kamuoyuna lanse edildi. 6 milyon Sterlin fiyat biçilen bu iki efsane modelden, dünyada yalnızca 19 adet üretilecek.

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, efsane modeli DBS Superleggera’yı, dünya tasarım devi Zagato ile yeniden yorumladı. Aston Martin ve Zagato’nun 60 yıldır aralıksız süren işbirliği ve Zagato’nun kuruluşunun 100’üncü yılında ortaya çıkan DBS GT Zagato ve DB4 GT Zagato, ‘DBZ Centenary Collection’ projesi altında dünya kamuoyuna lanse edildi. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde banttan inmesi planlanan 2 tasarım harikası modele, yalnızca 19 kişi sahip olabilecek. Aston Martin mühendisleri ve Zagato tasarımcıları tarafından özenle üzerinde çalışılan bu iki model, dünya otomobil tarihine adlarını altın harflerle yazdıracak.

5.2 LİTRE V12 MOTOR

DBS Superleggera’yı temel alan otomobil, alışık olmadığımız tasarım diline sahip. Izgara tasarımı, ön farlar ve jantlar 1960’ların klasik modeli DB4 GT Zagato’yu andırsa da, uzun motor kaputu otomobile kaslı ve hırçın bir görünüm kazandırıyor. Otomobilin geniş kaputunun altında DBS Superleggara’nın 715 beygir güç ve 900 Nm tork üreten çift turbolu 5.2 litrelik V12 motorunun olması bekleniyor. Aston Martin, DB4 GT Zagato Continuation’un teslimatlarını 2019’un dördüncü çeyreğinde başlatacak. DBS GT Zagato ise 2020’nin dördüncü çeyreğinden itibaren teslim edilecek. Öte yandan Aston Martin Lagonda tarafından yapılan açıklamada, bu iki efsane modele 6 milyon Sterlin fiyat belirlendiği açıklaması yapıldı.

DÜNYANIN EN GÜZEL OTOMOBİL TASARIMI

Aston Martin Lagonda Genel Müdür Yardımcısı Marek Reichman DBZ Zagato Koleksiyonu hakkında ‘Dünyanın en güzel otomobil tasarımı’ yorumunu yaparak şöyle devam ediyor “Bizim için zorlu bir mücadele ve tabii ki büyük bir motivasyondu. Aston Martin ve Zagato’daki her iki tasarım ekibi birlikte çalıştı. Zaten muhteşem DBS Superleggera’yı almak ve Aston Martin kimliğini koruyan bir şeyi biçimlendirmek, ancak böyle bir işbirliğinin sonucu olabilirdi. Sansasyonel görünümlü ve son derece nadir, zamansız bir simgenin günümüzde yeniden doğuşu.”