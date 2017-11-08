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İncek Loft BigChefs Yoğun Katılım İle Açıldı

Öykü Serter
Akın-Tuğba Gürsel
Alev Koçak
Alev Tuna
Ali-Dilara Dalbay
Aslıhan Barışgirgin
Aydan Özdoğan
Ayla Abay
Bahadır-Ender Gültekin
Barış Barçak
Barış Barçak, Serkan-Tuğçe Özdoğan
Begüm Akış
Begüm Bilgiç
Beril Çavuşoğlu
Berna-Ozan Yiğit
Berrak Öncel
Bese Atay
Bilge-Gülşah Sezen
Birtem Kutman
Buket-Alp Önyörü
Burak-Tarık Baysak
Burcu Yörübulut
Burcum Uzunoğlu
Can Çavuşoğlu, Mert Bedir
Candaş-Deniz Talipoğlu
Demet-Türker Naslı
Derya-Sabri Şimşek
Didem-Çağatay Gökmen
Didem-Yiğit Kaymaz
Dilara Dalbay
Dilara-Selim Akın
Dilek-Hasan Demirci
Duygu Demirkollu, Serpil Dardoğan, Gökben Sema İnal
Duygu Sözduyar
Efe Kababulut
Elifşah-Uğur Batur
Emel Karaman
Emel Karaman, Can Çavuşoğlu, Fulya Kilislioğlu, Barış Barçak
Ertuğrul-Handan Şerbetçi
Evren-Zeynep Barutçu
Ferhan Özboyabatlı
Fulya Kilislioğlu
Gözde Erkoç, Evrim Kaya
Gülser Orhan, Gonca Hazır
Handan Uzunoğlu
Hande-Murat Erkütük
Hümeyra Özdilek
İbrahim-Ethem Altürk
İdil-Tolga Ülkealan
İlknur Demir
İpek Özgür
İsmail Çevik, Elgin Şahin
Işık-Altan Palabıyıkoğlu
Işılsu Gündoğan, Alara Ağva, Naz Gündoğan
Kadriye-Ünal Kerimoğlu
Kemal-Tuğçe İnal
Kerem Tokay
Kutlu Tamay
Melike-Hikmet Gökçe
Melis Seçkin
Meltem Akşin
Meltem-Gence Erdağı
Mert Bedir
Merve Kalemci Eyyüpoğlu
Meryem Cumert
Mesut Duman
Müfit Küçükbabacık, ErdemOğlakçıoğlu
Nurten Gündoğan
Oğuzhan Öztürk, Sarp Altan, Yiğitcan Dinler
Onur Mermer, Ceren-Osman Karakoç
Onur Öztürk
Onurcan Özçelik
Özge-Togay Cömert
Özgür-Gözde Özkan
Özlem Cantürk, Ahmet Yayla
Pınar Canalp
Pınar-Mert Yıldızhan
Reyhan Ekin, İpek Gencer
Savaş-Çiğdem Gelgel
Seda-Can Çavuşoğlu
Seden Deniz
Selman-Fırat Yıldırım
Sema Gökben İnal
Seren-Hülya-Serin Akman
Serpil Dardoğan, Fulya Kilislioğlu
Serpil Oktay, Dilara Ertürk
Sertaç Darcan
Şermin Aldemir, Baran Yazıcı
Şilen Çolak
Tuba Günebak
Tuğba Özbal
Tuğba Şengezer, Munire Toksöz
Tuğçe Uzun, Erdem Çuhadar
Tülay Kaya
Tüzün Gelgel
Umut Yeşiltepe, Ezgi Değirmencioğlu
Yasin-Melda Yıldırım
Zafer Ceyhan, Didem Gökmen
Zeynep Babacan
Zeynep Ergün
Zeynep Öztürkmen, Ayşegül Aygün, Aslı kalaycı
Zeynep-Erol-Aynur Koç
Açılış, Davet

İncek Loft BigChefs Yoğun Katılım İle Açıldı

yazan:
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Ankara’da Akfen İnşaat tarafından hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft birbiri ardına yeni restoran ve yeme – içme markalarına ev sahipliği yapmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye’nin ünlü restoran zinciri BigChefs, 48’nci şubesi İncek Loft alışveriş caddesinde hizmete açıldı.

Özel davetle resmi açılışı gerçekleştirilen İncek Loft BigChefs’de Başkent Ankara’nın iş ve cemiyet hayatının önde gelen yüzleri bir araya geldi.  Yaklaşık 250 kişinin bulunduğu açılışta Öykü Serter de DJ performansı ile sahne aldı.  İncek Loft’un içinde yer alan alışveriş caddesinde geleneksel lezzet mutfağı Anadolu Mantı, gastro – spor bar konsepti ile faaliyete başlayan Tickerdaze’in ardından şimdi de BigChefs kapılarını açtı. İncek Loft BigChefs, Ankara’nın iş ve cemiyet hayatının bir araya geldiği davetle açıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine dek süren gecede Öykü Serter de DJ performansı ile açılışa katılan yaklaşık 250 kişiyi coşturdu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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