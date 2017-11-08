İncek Loft BigChefs Yoğun Katılım İle Açıldı
Ankara’da Akfen İnşaat tarafından hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft birbiri ardına yeni restoran ve yeme – içme markalarına ev sahipliği yapmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye’nin ünlü restoran zinciri BigChefs, 48’nci şubesi İncek Loft alışveriş caddesinde hizmete açıldı.
Özel davetle resmi açılışı gerçekleştirilen İncek Loft BigChefs’de Başkent Ankara’nın iş ve cemiyet hayatının önde gelen yüzleri bir araya geldi. Yaklaşık 250 kişinin bulunduğu açılışta Öykü Serter de DJ performansı ile sahne aldı. İncek Loft’un içinde yer alan alışveriş caddesinde geleneksel lezzet mutfağı Anadolu Mantı, gastro – spor bar konsepti ile faaliyete başlayan Tickerdaze’in ardından şimdi de BigChefs kapılarını açtı. İncek Loft BigChefs, Ankara’nın iş ve cemiyet hayatının bir araya geldiği davetle açıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine dek süren gecede Öykü Serter de DJ performansı ile açılışa katılan yaklaşık 250 kişiyi coşturdu.
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