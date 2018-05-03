Hakan Yıldırım Yeni Koleksiyonunu Tanıttı

yazan: MAG 4

Uzun zamandır sadece yurt dışı moda haftalarında yer alan Hakan Yıldırım, yeni koleksiyonunu bu kez büyülü İstanbul Boğazı’nda sergiliyor. Koleksiyondaki binlerce çiçek bu atölyede, elde hazırlandı. Otrişlerin kumaştan tüyleri uçuşurken, uçlarındaki yıldız ve kalp detayları bu gizli bahçenin romantizmini daha da güçlendiriyor. Kıyafetlerin hacimlerini büyüten fırfırlar ise bahçeye kendine has yeni bir bitki örtüsü kazandırmış gibi. Kristallerin ve boncukların ışıltısı gözlerinizi kamaştırıyor ve kumaşın sesini duyabiliyorsunuz.

Hakan Yıldırım’ın “bir tasarımcı olarak dünyanın görmek istediğim hali” olarak anlattığı koleksiyon, üstünde çalışılmış uzun saatleri unutturup, her şey sanki kendi doğalında bir dengeye ulaşmış hissi uyandırıyor. “Tüm parçalar, ilk günden bugüne kadar yaratmaktan mutluluk duyduğum siluetlerin, ilham aldığım bütün hatıraların belirli bir zamana ait olmayan hal ve biçimleri…”

Tasarımcı yıllar sonra Türkiye’de yaptığı bu defileyle, onu büyüten ve yetiştiren topraklara, insanlara ve yaşattıkları tüm duygulara kendi dilinde teşekkür ediyor.

Tüm detayları özel olarak tasarlanan defilede çoraplar Penti, ayakkabılar ise Hotiç imzası taşıyor. Stylingini Mahizer Aytaş’ın, show direktörlüğünü Uğurhan Akdeniz’in yaptığı defilede saç tasarımları Serkan Aktürk, Ali Yılancı ve Mehmet Menteş makyaj ise Ece Karagülle ve Serkan Parmaksızoğlu tarafından yapıldı.