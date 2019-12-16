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Güzellik Günü

Burçin Uygener
Ceren Özbek
Dilara Uncu
Ebru Nazik, Bilge Apaydın
Hande Koçoğlu
Hülya Topçuoğlu Kural
Merve Yıldırımer
Nazlı Gür Demir
Neşe Aykut
Davet

Güzellik Günü

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Dermatalog Dilara Uncu, Çankaya Oran’da bulunan Bi Party House’da “Dilara Uncu ile Güzelliğe Yolculuk” adlı söyleşide güzellik tutkunlarıyla bir araya geldi.

Bi Party House’da güzelliğine düşkün hanımların katıldığı renkli söyleşinin ev sahipliği Ebru Nazik ve Bilge Apaydın’ın yaptı. Dermatolog Dilara Uncu’nun konuşmacı olduğu söyleşide konuklar cilt bakımı, medikal estetik gibi konularda merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Konuklar lezzetli ikramların tadına bakarak keyifli bir gün geçirdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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