Güzellik Günü
Dermatalog Dilara Uncu, Çankaya Oran’da bulunan Bi Party House’da “Dilara Uncu ile Güzelliğe Yolculuk” adlı söyleşide güzellik tutkunlarıyla bir araya geldi.
Bi Party House’da güzelliğine düşkün hanımların katıldığı renkli söyleşinin ev sahipliği Ebru Nazik ve Bilge Apaydın’ın yaptı. Dermatolog Dilara Uncu’nun konuşmacı olduğu söyleşide konuklar cilt bakımı, medikal estetik gibi konularda merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Konuklar lezzetli ikramların tadına bakarak keyifli bir gün geçirdi.
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