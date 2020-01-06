Güzelliğinize Özel Bir Davet
İncek Vista’ta açılan Brush & Co Hair Design, gerçekleştirdiği özel davette Ankara’nın sevilen simalarını ağırladı.
2020 saç trendlerinden bahseden Brush&Co Kurucu Ortağı İbrahim Aydın “Uzun yıllardır sektörün içerisinde güzelliğinize sihirli dokunuşlar katmaya çalışıyoruz. Brush &Co Hair Design stüdyomuzu açarken Avrupa standartlarında bir merkez hayal ettik ve bu hayalimizi gerçekleştirdik” dedi. Brush&Co Hair Design ekibinin pasta kesimi ile devam eden organizasyonda Kurucu ortaklar Süleyman Keskin ve İbrahim Aydın konukları ile 2020 saç trendleri üzerine sohbet etti.
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