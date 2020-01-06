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Güzelliğinize Özel Bir Davet

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Güzelliğinize Özel Bir Davet

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

İncek Vista’ta açılan Brush & Co Hair Design, gerçekleştirdiği özel davette Ankara’nın sevilen simalarını ağırladı.

2020 saç trendlerinden bahseden Brush&Co Kurucu Ortağı İbrahim Aydın “Uzun yıllardır sektörün içerisinde güzelliğinize sihirli dokunuşlar katmaya çalışıyoruz. Brush &Co Hair Design stüdyomuzu açarken Avrupa standartlarında bir merkez hayal ettik ve bu hayalimizi gerçekleştirdik” dedi. Brush&Co Hair Design ekibinin pasta kesimi ile devam eden organizasyonda Kurucu ortaklar Süleyman Keskin ve İbrahim Aydın konukları ile 2020 saç trendleri üzerine sohbet etti.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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