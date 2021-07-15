Gönülbükü Konakları’nda Doğayla Başbaşa Buluşma
Ege’nin antik tarihinden esinlenerek tasarlanan, Bodrum mimarisinin özgün halini koruyarak hayata geçirilen Gönülbükü Konakları, sadece yaşam alanı değil yeni bir yaşam tarzı sunuyor.
Doğa ile iç içe bir yaşam sunan Gönülbükü Konakları, bir davetle bu deneyimi konuklarına yaşattı. Emir İnşaat ve Arın Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın ve eşi Sibel Turhan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Gönülbükü Konakları’nın davetine, Demet-Volkan İkiler, Vedat Semiz, Şebnem Burcuoğlu, Alize-Barış Tansever, Murat Tufan, Servet-İlker Baydar, Senem Taşkın, Gonca Karakaş-Okay Eğdirici gibi iş, ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.
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