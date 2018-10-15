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Golf Kulübü’nde Atölye Sergisi

Bercis Açıkalın
Gamze Ünsoy Güngör-Ahsen Demirci-Beril Çavuşoğlu
Burcu Özgür
Deniz-Ebru Demiryürek
Sevil Gürgan,Esin Gürel,Maria Amiklioğlu
Damla Kızıl,Doğa Başoğlu,Kübra Akça
Gamze Ünsoy Güngör
Yasemin-Ela Sayar
Zeynep-Naz Akyol
Davet

Golf Kulübü’nde Atölye Sergisi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Bercis Açıkalın Atölyesi sanatçılarının 2017-2018 sezonunda hazırladığı heykel ve seramik çalışmaları, Ankara Golf Kulübü’nde sergilendi.

Serginin ev sahipliğini atölyenin kurucusu Bercis Açıkalın üstlendi. 20 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Açıkalın, sezon boyunca güzel vakit geçirdiklerini ve tüm sanatçıların özgün eserler ortaya çıkardığını belirtti. Bir günlüğüne açık kalan sergi, izleyenlerin beğenisini topladı. Ankara Golf Kulübü’nün yeşillikler içindeki bahçesinde gerçekleşen serginin açılışına katılan davetliler, güzel havanın da tadını çıkardı.

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Yazar Hakkında: /

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