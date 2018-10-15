Golf Kulübü’nde Atölye Sergisi

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Bercis Açıkalın Atölyesi sanatçılarının 2017-2018 sezonunda hazırladığı heykel ve seramik çalışmaları, Ankara Golf Kulübü’nde sergilendi.

Serginin ev sahipliğini atölyenin kurucusu Bercis Açıkalın üstlendi. 20 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Açıkalın, sezon boyunca güzel vakit geçirdiklerini ve tüm sanatçıların özgün eserler ortaya çıkardığını belirtti. Bir günlüğüne açık kalan sergi, izleyenlerin beğenisini topladı. Ankara Golf Kulübü’nün yeşillikler içindeki bahçesinde gerçekleşen serginin açılışına katılan davetliler, güzel havanın da tadını çıkardı.