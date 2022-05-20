Girişimci İş Kadınları Yemekte Buluştu
Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), her yıl Ramazan ayı vesilesiyle organize ettikleri geleneksel iftar yemeğini bu sene Grand Ankara Hotel’de düzenledi.
ANGİKAD Yönetim Kurulu ve dernek üyelerini bir araya getiren etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşti. İftar yemeğine katılan konuklar arasında Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un da bulunduğu, iş, sivil toplum ve cemiyet hayatınca yakından tanınan isimler vardı. ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk’ün açılış konuşmasının ardından keyifli bir akşam yemeği yiyen misafirler bol bol sohbet ederek hasret giderdi.
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