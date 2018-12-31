Geleneksel Alışveriş Şenliğinde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi

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Kansersiz Yaşam Derneği yararına, M Studio Pr ev sahipliğinde ünlü markalar ve ünlü konuklar 20 Aralık Perşembe günü Four Seasons İstanbul Hotel’de düzenlenen geleneksel alışveriş şenliğinde ünlü isimler bir araya geldi.

Siren Ertan, Aslışah Alkoçlar, Zeynep Yılmaz, Sitare Akdilek, Özlem Eraslan, Aslı Şen, Işıl Reçber, Aylin Tahincioğlu, Özge Peker ve Nergis Pekuysal‘un özel stantlarının yer aldığı şenlikte sanat, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Alışveriş Şenliği, Raşit Bağzıbağlı ile “Moda 2019” sohbeti ve ünlü astrologlar Dinçer Güner, Naz Bayatlı ve Nigar Bostan’ın “2019’da yıldızlar neler söylüyor?” astroloji sohbetleriyle renklendi.