En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Geleneksel Alışveriş Şenliğinde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi

Aslı Pehlivanlar
Aslı Şen
Aslışah Alkoçlar
Ayşe-Aylin Yılmaz
Begüm Karamahmutoğlu
Begüm Özer
Beste Yurttaş
Burak Arslan, Ersin Arınç
Burcu Karabacak
Dida Kaymaz
Elif Gönlüm
Elif Görgün
Feride Hilal Akın
Gülay Kamaz, Rukiye Topal
Güldeniz Taşar
Gülnur Güneş
Hadise
Hande Sezer Pekcan
Işıl Rençber
Jessica May
Jessica May
Melda Aksu
Monik İpekel
Müge Boz
Selin İmer, Mustafa Ceceli
Mustafa Gör, Gözde-Özmen Öztürk
Naz Elmas, Cansu Yardımcı
Nergis Pekuysal
Nihan Dilek
Raşit Bağzıbağlı
Revna Demirören
Sema Şimşek
Serap Sarı
Sitare Akdilek
Zeynep Toker
Zeynep Yılmaz
Davet

Geleneksel Alışveriş Şenliğinde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi

yazan:
3
Okuma süresi 1 dakika

Kansersiz Yaşam Derneği yararına, M Studio Pr ev sahipliğinde ünlü markalar ve ünlü konuklar 20 Aralık Perşembe günü Four Seasons İstanbul Hotel’de düzenlenen geleneksel alışveriş şenliğinde ünlü isimler bir araya geldi.

Siren Ertan, Aslışah Alkoçlar, Zeynep Yılmaz, Sitare Akdilek, Özlem Eraslan, Aslı Şen, Işıl Reçber, Aylin Tahincioğlu, Özge Peker ve Nergis Pekuysal‘un özel stantlarının yer aldığı şenlikte sanat, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Alışveriş Şenliği, Raşit Bağzıbağlı ile “Moda 2019” sohbeti ve ünlü astrologlar Dinçer Güner, Naz Bayatlı ve Nigar Bostan’ın “2019’da yıldızlar neler söylüyor?” astroloji sohbetleriyle renklendi.

0
Etiketler:
, , , , , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Başarılı Psikolog Ceren Pakman, Şili Meydanı’ndaki kliniğinde yakın dostları ve danışlarının katılımıyla şık bir yeni yıl partisi

Davet

Moda ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Siren Ertan, Nişantaşı’nda bulunan butiğinde yeni çanta, kemer ve yastık

Davet

The Femme Style, yeni koleksiyonunu özel lansmanla tanıttı. Katerina Ekşioğlu ve Fulya Kayan tarafından kurulan marka The Femme

%d blogcu bunu beğendi: