Geleceğin sanatçıları Bazaart 2018’de
8. yılını kutlayan Bazaart, Gülden Köprülü ve Elif Ergür’ün ev sahipliğinde Maçka’daki bir otelde açılış daveti gerçekleştirdi. Genç sanatçıların eserleri, davette sergilendi.
“Her Eve Bir Sanat” misyonuyla yola çıkan, sanatın ve sanat koleksiyonu yapmanın bir lüks olmadığını hatırlatan Bazaart Projesi, 8. senesinde de sanat öğrencilerini sanatseverler ve koleksiyonerler ile buluşturdu. Yeniköy Rotary Kulübü Başkanı Gülden Köprülü ve Sanat Komitesi Başkanı Elif Ergür’ün ev sahipliğinde The St. Regis Hotel’de düzenlenen Bazaart 2018’e Demet Sabancı Çetindoğan, Banu Çarmıklı, Haluk Akakçe gibi isimler katıldı. Bazaart’ın bu yılki jürisinde, Marmara Üniversitesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Modern ve Çağdaş Türk Sanat Koleksiyoneri Yahşi Baraz, Prof. Dr. Marcus Graf, Eda Soylu ve Barış Sarıbaş yer aldı. Bazaart komitesi, seçilen her 6 esere 5 bin TL değerinde ödül parası vererek sanatçının eğitimine katkı sağladı.
Bir Yorum Ekleyin