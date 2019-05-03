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Gayrimenkul Sektörünün Yıldızları Ödül Gecesinde Buluştu

Didem-Erdinç Kaarakış
Ahmet Enhoş
Ali Rıza Günal
Altan Saatçioğlu
Asiye Sapmaz
Bayram-Nil Gönül Şimşek
Berna Yıldırım
Betül Mindevalli
Bihter Bapir
Burcu-Mehmet Şahin
Canan Köseoğlu
Canan Süyek, Ali Rıza Günal
Didem-Erdinç Karakış
Erdinç Karakış
Fanz Fahrian
Gül Şimşek, Çağatay Kılıçaslan
Gülbahar Erçin
Hasan Semiz
Hatice Dalay
Koray Günal
Melek Şahinoğlu
Neşet Günaydın
Rezzan Erduran, Ali Rıza Günal, Canan Süyek
Sabina İz
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Seyit Ali Barlas
Davet

Gayrimenkul Sektörünün Yıldızları Ödül Gecesinde Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 3 dakika

Gayrimenkul sektörünün Antalya’da uzun yıllardır lokomotifi konumunda olan Realty World Riba Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık markası 2018 yılının yıldızlarına ödüllerini Akra Otel’de gerçekleştirilen özel bir davetle verdi.

ANTALYA’DA yaklaşık olarak 15 yıldır gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı sektörüne başarılı imzalar atan tecrübeli bir ekipten oluşan Realty World Riba, yeni adımlarla tüm Türkiye’yi kapsayan projelere hazırlanıyor. Akra Otel’de gerçekleştirilen özel bir gala gecesinde, gayrimenkul sektöründe gösterdikleri başarı nedeniyle 2018 yılının yıldızlarına ödülleri verildi. Gecede 2018 yılının ciro birinciliğini ise Broker Erdinç Karakış, Didem Karakış aldı. Ödülü Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ersen Göksan’dan alan Broker Erdinç Karakış, Didem Karakış hedeflerine ulaşmanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını dile getirdi. Gecede, onur ödüllerinin sahipleri ise Canan Süyek ve Rezzan Erduran olurken, 6 kategoride olmak üzere toplamda 30 ödül sahiplerini buldu. Geceye Antalya’nın sevilen seslerinden Elnur, söylediği şarkılarla renk kattı.

BÜYÜYEN BİR AİLE

Hedeflerini büyüterek tüm Türkiye’de söz sahibi olmak için emin adımlarla yola çıktıklarını ifade eden Riba Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Günal, Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye’de geniş bir portföye sahip olduklarını söyledi. Günal, “Akdeniz Bölgesi genelinde önemli projelere imza attık ve çok başarılı alım satım operasyonları gerçekleştirdik. Portföyümüz geleneksel değil profesyonel bir temele sahip. Birlikte çalıştığımız ailemiz gün be gün büyüyerek, ciddi anlamda kalıcı dostluklar oluşturdu. Biz, bir gayrimenkulün sadece satmak veya kiralama aşamasında yer almıyoruz. Her iki taraf için de aynı zamanda, geleceğin sigortası konumunda yer alıyoruz” dedi.

GAYRİMENKULDE PROFESYONEL ÇALIŞMA

Son yıllarda sektörde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen portföylerini her geçen gün genişlettiklerini vurgulayan Günal, “Antalya ülkemizin en hızlı gelişen ve yenilenen illeri arasında yer alıyor. Aldığı göçün yanı sıra yapılan yatırımların hız orantısı bu iki sonucu dengeliyor. Yabancı yatırımcıların cazip teklifleri göz ardı etmemesi nedeniyle de pazarda yaşanan daralma, Antalya’da çok hissedilmiyor. Gayrimenkul sektöründe bir profesyonel ile çalışmanın her iki taraf için de artıları vardır, bununla beraber bazı mal sahipleri veya alıcı adayları “sahibinden” iş yapmayı ümit eder ve hatta tercih ederler. İlk olarak böyle bir şey uygulanabilir bir doğru olsa biz gayrimenkul profesyonellerinin sektörden silinmesi gerekirdi ki böyle bir şey olamayacağına göre bu düşünce daha en baştan yanlıştır. Amaç eğer gayrimenkul almak veya satmak ise çoğu zaman bir profesyonel ile çalışmak tercih edilen bir durumdur” diye konuştu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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